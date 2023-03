Viera y los aires de revancha: «Pierdo contra mi hijo y a los cinco minutos le quiero ganar»

Cuando habla el capitán siempre hay que escuchar. Y saber leer entre líneas. Porque Jonathan Viera, experto ya en estas batallas, sabe a las mil maravillas lo que es un derbi canario. Lo que significa. Lo que se siente. Y lo que puede suponer de cara a lo que queda de temporada, que tampoco es poco. Tras dos empates seguidos, la UD debe recuperar su mejor versión para asaltar el Heliodoro Rodríguez López y tumbar al CD Tenerife en su feudo . No será fácil. Nunca lo es. Jony lo sabe y pide prudencia. Habrá pelea.

«Espero un partido complicado, como cada derbi. Es su campo, apretarán y nos lo pondrán difícil . Lo que queda, de aquí al final, va a ser complicado. Esto es especial. Imagino que querrán ganarnos, el año no les ha ido tan bien como esperaban, como el año pasado. Su gente estará feliz si nos ganan a nosotros», analizó el capitán de la Unión Deportiva.

«Me encuentro bien, creo que es el mejor momento de la temporada. He tenido problemas de todo tipo, pero estoy fino para la recta final, si no pasa nada más. Será cuando nos juguemos todo», dijo al respecto de su nivel y su momento físico.

«Ganándonos a nosotros tendrán felices a sus aficionados. Así saldrán a jugar el partido del sábado. Sabemos que querrán esa alegría para los suyos. Pero si hay un equipo que se juega mucho más somos nosotros. Debemos estar tranquilos. Tenemos mérito, pero los de atrás aprietan. La gente debe saber que tenemos que estar juntos, en el mismo barco y apretar», expuso el jugador amarillo en sala de prensa.

Al capitán le preocupa ganar

«Más nosotros debemos ser ahora. Porque las emociones y las presiones suelen jugar malas pasadas. Yo sé que es un derbi y que nos jugamos muchas cosas. Pero lo que nos ha traído hasta aquí es jugar a lo que somos nosotros. Salirnos de ahí no nos lleva a ningún lado bueno», continuó el futbolista.

«Yo lo dije después del playoff. Seguro que se tomaron mis palabras como una falta de respeto, pero solo quise que el Gran Canaria y que mi gente fuera una olla de presión. No pierdo tiempo en que se hable luego de esas cosas. Está claro que el recibimiento no va a ser bonito, pero no me preocupa. Me preocupa ganar», comentó sobre su famosa frase tras la ida de la promoción de ascenso del curso pasado de «yo veo mucha fiesta aquí».

«Nosotros no vamos a cambiar nada. Creemos ciegamente en lo que hacemos. Si cambiamos, nos equivocaremos, será largo y duro. Me extraña su situación. Tienen mejor equipo que lo que la tabla les refleja. Sabemos que esto es fútbol y cada año es diferente. No esperaba que a estas alturas estuvieran ahí», declaró el mediapunta.

¿Último derbi en el Heliodoro?

«No sé si será mi último derbi en el Heliodoro. Mi pensamiento es que no. Pero pueden pasar cosas. Ojalá sea el último derbi porque subamos a Primera y ellos no suban este año. Me queda tiempo de contrato, tengo 33 años y lógicamente la cosa cada vez se pondrá más difícil. Ya se verá. Estoy en mi casa, con mi familia, mis amigos… Estoy muy contento aquí», afirmó.

«Nos está costando jugar en superioridad. Se nos han escapado puntos por la precipitación de no entender que el partido dura noventa minutos y debemos desgastar al rival. Mejor que se queden con 10. O con nueve. Eso es mejor. Pero debemos entender y buscar soluciones. Espero que la próxima vez», dejó claro sobre las últimas expulsiones de los rivales y la falta de pegada.

«Está claro que la presión existe. Y va a estar. Debemos aprender de lo que nos pasó el año pasado. Somos más maduros. Los demás apretarán e irán a ganar. Si alguien pensaba que en marzo le íbamos a sacar 15 puntos al tercero, no tiene ni idea de fútbol. Estamos haciendo un año muy bueno. No podemos tirar nosotros el año a la basura. Si nos lo quita otro, bueno. Pero nosotros no. Yo firmo llegar a la última jornada, ganar y subir. Si es antes, mejor, pero tener opciones ya es algo», indicó.

El apoyo de la afición, más incondicional aún

« Dos ascensos con Las Palmas sería algo más bonito. Este sería todavía mejor. Por lo que hemos vivido y por lo que me queda de carrera . Este equipo es muy bueno. El de la 2014-15 no tan bueno. El otro era más perro, competía muy bien en otras situaciones. Yo estoy disfrutando mucho con este equipo, como también disfruté con el otro. No hay nadie por encima de nadie. Este equipo está por encima de todos », aseguró el buque insignia de la UD.

«Llevo unos cuantos años aquí. Llegué con 14 años y no había visto nunca a la afición como ahora. Ha habido años mejores y la gente estaba alborotada. Este año está disfrutando todo el mundo. Vendrán momentos malos y debemos estar unidos. Ganamos, empatamos o perdemos y ellos siguen arropando», halagó a su hinchada.

«A mí no me gusta perder. Si me ganan, a la próxima le quiero ganar. No he hablado con Mfulu. No es revancha. Mi hijo me gana y yo a los cinco minutos le quiero ganar», dejó claro Jonathan Viera en la previa del esperado derbi canario.