Mfulu: «No hay mejor manera de cortar la racha negativa que ganando en Tenerife»

El derbi como lanzadera. Así lo ve Nuke Mfulu después de los dos últimos empates cosechados por la UD, un balance de dos puntos de seis posibles y que le ha arrebatado el liderato al equipo. « No hay mejor manera de cortar esta racha negativa que ganar en Tenerife y es una buena oportunidad para volver a ganar fuera de casa«, estimó el mediocentro francés.

Mfulu aseguró que nadie en el vestuario mira el factor diferencial de los 20 puntos de ventaja que saca la UD al Tenerife y que ahora determina las aspiraciones de uno y otro equipo: «Será un partido durísimo, como todos los que nos quedan hasta el final. Hay que meterle intensidad. Tenemos experiencia en este tipo de encuentros y hay motivos muy importantes para nosotros para querer ganarlo. Para todo el mundo es importante que ganemos el derbi».

A nivel individual, ahora que se cuestiona si mantendrá o no su lugar en el once titular por su rendimiento en los últimos encuentros, expuso: «Seguro que lo podía haber hecho mejor ante el Málaga. Hay que respetar las decisiones del entrenador y me encuentro bien físicamente, trabajando esta semana para poder estar a disposición del equipo«.

Cuestionado por el derbi canario que le trae mejor recuerdo de todos los que ha disputado, detalló que se queda con el primero, jugado en octubre de 2021 en el Gran Canaria: «Ganamos en el último minuto con gol de Lemos».