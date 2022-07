Sidnei y su declaración de intenciones: «Queremos ganar siempre»

Sidnei, segundo fichaje de la UD Las Palmas tras el de Marc Cardona, se presentó en sociedad este viernes ante los medios de comunicación de manera telemática. El futbolista, que tiene dilatada experiencia en la Liga Española, Deportivo de La Coruña y Betis Balompié entre otros, espera recuperar la sonrisa y ofrecer su mejor versión.

«Estoy muy contento y espero ayudar, contribuir con mi experiencia. Queremos ganar siempre, pero nuestro objetivo es jugar partido a partido», comentó el nuevo central de Las Palmas.

«Vine por el proyecto y por este club. Con el míster he hablado un poco, sobre todo el modelo de juego. Muy bien, creo que desde el principio lo tuve claro», adelantó el refuerzo amarillo.

«Me encuentro muy bien, venía entrenando y jugando . Es buen momento para empezar la pretemporada con mis compañeros. Mi pensamiento es trabajar duro todos los días para estar bien», indicó el brasileño.

«Mi idea siempre fue de venir aquí, nunca tuve dudas. Estoy contento porque conozco bien a este club, de otros años. Eso ayuda mucho a estar hoy aquí. Me deja muy contento», continuó el veterano.

«He hablado con Luis y me pasó lo que es el club, el proyecto. La verdad es que me gusta y por eso elegí a la UD. Trabajaré para hacer mejores temporadas que las que he hecho. Tenemos un gran grupo y puedo mejorar», siguió Sidnei.

«He jugado con otros jugadores que están aquí y tengo muy buenas referencias del equipo», analizó Sidnei, que peleará con Coco, Eric Curbelo, Álex Suárez, Raúl Navas y Ferigra, aunque estos dos tienen opciones de salir (el primero al Cartagena y el segundo como cedido). Además, también está en el radar Aridane Hernández, del Osasuna.

«Hemos hablado y solo pensamos en esta temporada, luego miraremos lo demás», comentó sobre su contrato, que solo tiene una temporada estipulada. De momento es la segunda incorporación, tras la de Marc Cardona, pero pronto habrá más fichajes.