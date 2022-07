Marc Cardona: «Los goles no me obsesionan, ojalá pueda batir a Jesé» fútbol El primer fichaje del verano de la UD Las Palmas se muestra ambicioso con el proyecto amarillo para la temporada 2022-23

Marc Cardona, primer fichaje de la UD Las Palmas para la temporada 2022-23, lo tiene claro. En sus primeras declaraciones como nuevo futbolista del conjunto amarillo exhibió ambición, humildad y muchas ganas de dejar su sello en el equipo. Este jueves se presentó en sociedad en rueda de prensa telemática.

«Me decanté porque conozco el club de haberlo seguido por televisión, en Primera y Segunda. La llamada del míster, de Pimienta, que el conozco desde la cantera del Barça. Su estilo de juego es el que yo siempre he aprendido. Que te llame el entrenador, aunque no tenga el sitio fijo y tenga que trabajar, es importante. La principal razón», expuso en sus primeras palabras.

«Voy a dar el 100% todo el año, ser buen compañero y ayudar a todo el mundo para encajar bien aquí. Si puedo ayudar con goles y asistencias al juego del equipo, mejor para todos», continuó el ariete catalán.

«Sé el equipo que es este. Es cierto que en los últimos años no he tenido cifras goleadoras muy buenas, pero no es algo que me obsesiona a la hora de jugar. Quiero ayudar, a poder ser en forma de goles, que es de lo que viven los delanteros», dejó claro Marc.

«No he hablado con Pimienta sobre la falta de goles del año pasado. No me transmitió eso, me dijo que me conocía y que sabía de lo que yo era capaz en el campo. Le agradezco al club y al entrenador esta oportunidad. Espero responder a estas expectativas», afirmó el nuevo fichaje de la UD Las Palmas.

«Mi posición natural es ser el número nueve. Aunque puedo jugar en todas las posiciones de arriba. En el Barça B jugué en las bandas. Me gusta tener el balón, venir a recibir, desmarcarme, jugar al toque. Así me definiría», analizó sobre su fútbol.

«Puede ser un poco de todo. Algunos años, en Holanda, tenía la confianza del entrenador pero me costó marcar gol. Otros años, estaba bien pero no tenía la confianza del entrenador. También me atribuyo culpa. Del pasado tampoco se vive, no voy a torturarme. En cada año he disfrutado mucho y vengo a demostrar», dijo al ser cuestionado por su falta de gol.

«Ojalá pueda batir los 11 goles de Jesé»

« El 4-3-3 me puede venir bien. Conozco al míster del Barça y ahora tengo que adaptarme lo antes posible para poder rendir. Conozco a bastantes jugadores. Son jugadores que encajan en el perfil», expuso sobre el sistema.

«El objetivo viene solo. Lo mejor es disfrutar y trabajar el día a día. A medida que avance la temporada, veremos hacia dónde vamos. Estaremos lo más arriba posible. Será difícil porque Segunda cada vez es más dura. Desde el principio, juntos», comentó Marc Cardona.

«No contaban en Osasuna conmigo. Y yo quería ir a un sitio donde poder demostrar mi fútbol. Mi representante se puso en contacto con Pimienta y me llamó para decirme que contaba conmigo. Automáticamente ni me lo pensé. Solo pude darle las gracias de venir a un club como Las Palmas. No podía desaprovechar esta oportunidad», siguió el nuevo futbolista amarillo.

«Veo paralelismos en la forma en la que jugábamos en Mallorca. Un fútbol de posesión. Es cierto que los esquemas son diferentes, pero hay cierta similitud», añadió.

«Los goles no me obsesionan, ojalá pueda batir a Jesé. Si lo hagó, seguro que será bueno para el equipo. No es algo que me ponga como meta. Vengo a ayudar», aclaró Cardona.

« Viera es uno de los jugadores importantes aquí, ojalá que pueda darme muchos goles porque tiene mucha calidad. Pero que meta el que sea», concluyó.

Helguera lo define

«Es un delantero centro con mucha profundidad y velocidad. Estamos contentos porque ha entendido nuestro proyecto y se ha querido sumar sin dudar de que era el sitio perfecto para él», dijo Luis Helguera, director deportivo de la UD.