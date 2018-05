Miguel Ángel Ramírez volvió ayer al palco del Gran Canaria tras semanas de ausencia y no fue una presencia protocolaria. El presidente esperó a la conclusión del partido para, en declaraciones a la emisora oficial del club, anunciar medidas drásticas. Paco Jémez no seguirá, decisión previsible a la luz de los desastrosos números, y Toni Cruz, con el que dijo sentirse «encantado» en su última comparecencia pública, tampoco continuará en su cargo de director deportivo, después de que ayer, tras siete años en la casa, anunciará su desvinculación de la UD. El elegido para ocupar la secretaría técnica es Toni Otero, quien no tendrá superior en el organigrama (no vendrá director deportivo) y cuyo nombramiento se hará oficial mañana. Otero, que ha sido director deportivo del Lugo, máximo responsable de la cantera del Celta (entidad en la que estuvo 23 años), y procede del Barcelona, club en el que ha sido mano derecha del mánager general, Pep Segura, lleva dos semanas trabajando con Ramírez en la confección de la próxima plantilla y será el encargado de elegir entrenador y decretar altas y bajas. A rey muerto, rey puesto.

«Los profesionales lo han dado todo, ha sido más culpa de los que teníamos que tomar las decisiones. El próximo año nos espera un curso donde no podemos crear unas expectativas y no cumplirlas», expuso el presidente ayer la conclusión del partido en UD radio. «Habrá mucha gente que esté satisfecha porque me he comido mis palabras, pero hemos perdido todos. Ha sido un cúmulo de errores, no acertábamos y no hemos tenido nada de suerte cuando la merecíamos», añadió el mandatario. Ramírez ahondó en la autocrítica: «Reitero una vez más que sólo nos queda pedir disculpas. Que hayan aficionados que vinieron al estadio es de agradecer, que hayan aficionados que decidieron ir al Insular es para reflexionar. La afición es lo principal y creo que lo hemos demostrado».

A nivel institucional, encontró motivos para el optimismo: «En lo económico ha sido el mejor año del club superando los veinte millones en beneficio, por eso y por la pésima temporada que hemos realizado entendíamos que era el momento de devolver el gesto a la afición y darles una alegría. Además, tenemos en marcha la ansiada Ciudad Deportiva».