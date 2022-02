Las 6 claves para que la UD reaccione

1-Recuperar la confianza perdida tras dos derrotas

Es el eje de toda reacción. Los futbolistas de la UD han tenido que digerir dos derrotas consecutivas acompañadas, además, de una imagen muy alejada de lo que se pretende, nulos arriba y con demasiadas fragilidades en defensa, sin asumir el mando en los partidos como demanda García Pimienta. La recuperación ha de venir desde el fútbol y la autoridad con la pelota y eso requiere que las piernas estén seguras y se dé una determinación que, en estos momentos, está en cuarentena. Eso se ha trabajado en estos días porque va a ser esencial para poder estar a la altura frente al Lugo y en una cita sin margen de error.

2-Balón parado como origen de todos los males

El 0-1 ante el Burgos y el definitivo 2-1 en Zaragoza llegaron en saques de esquina en los que se detectaron errores clamorosos en la atención y la marca. No fueron, además, acciones de estrategia especialmente trabajadas ni con movimientos sorpresivos. En ambos casos, bastó un centro tibio al corazón del área para que quedara retratada la zaga. Tampoco salió bien parado Raúl, con una salida desafortunada que le situó en el centro de los debates. Con la igualdad que hay en la categoría, descuidar estos detalles tiene efectos devastadores, como así ha comprobado y sufrido últimamente el equipo.

3-El gol como gran asignatura pendiente

Con García Pimienta en el banquillo hay un dato demoledor: la UD no ha visto puerta en el Gran Canaria. Dos partidos y, con un serial de ocasiones de por medio (y hasta tres largueros en el mismo día con penalti fallado de añadido, como aconteció frente al Burgos), ningún gol a favor. Y en el global del catalán en la banda, tres dianas en cuatro jornadas, que tampoco es un promedio para sacar pecho considerando que, en ese mismo ciclo, se ha encajado uno más. Con los especialistas ofensivos que hay y una tendencia claramente atacante como todos asumen, los datos relativos a la definición en el área contraria llaman a la preocupación. La pegada perdida aparece como la fórmula para resolver todos estos problemas.

4-Esa versión que no tiene que ser de muchos jugadores

Mfulu estuvo irreconocible en La Romareda, Jesé ha vuelto a su laberinto arriba, de Rober no hay noticias un mes después de su llegada, Viera solo lleva un tanto en los últimos cinco partidos (y de penalti), Raúl ha pasado de ser infalible a ofrecer fisuras bajo palos, Moleiro no termina de encontrar su sitio... Muchos de los nombres propios llamados a vertebrar el proyecto no atraviesan su mejor momento y eso, sin duda, pasa factura al rendimiento colectivo. La UD necesita una reacción coral, pero en esa dirección deben asumir el mando algunos nombres propios llamados a marcar diferencias y a aparecer en momentos de especial dificultad como los que se están viviendo en esta coyuntura de finales de febrero.

5-De las intenciones a los hechos y sin excusas

Semejante conjura a la que pueba en estos momentos el vestuario se dio la semana pasada con vistas a la visita al Zaragoza y las intenciones no terminaron cuajando en nada. Ahora toca, sin excusas de ningún tipo, plasmar sobre el terreno de juego todo lo que se quiere hacer y que eso se traduzca en buen juego y, lo más importante, un resultado positivo, más necesario que nunca. Llegó el turno de ejecutar en el campo discursos y deseos. Y hay ganas en los futbolistas de que arranque el enfrentamiento ante el Lugo para demostrar que esta vez sí, que la mentalización previa y las ganas acumuladas permitirán sumar ese triunfo balsámico que ahora se persigue.

6-Hacer del entorno un factor que sume

No se espera una buena afluencia de espectadores en el Gran Canaria porque el momento actual no invita y el rival tampoco es de los de cartel en la categoría. La UD jugará en casa, pero sabe que, tal y como aconteció en su última comparecencia, los murmullos en la grada pueden remar en contra a poco que las cosas no acompañen. De ahí la necesidad de que se dé un buen inicio de encuentro y de ofrecerle a los seguidores motivos para que enfoquen su aliento a ayudar. Jugadores y técnicos son los primeros que admiten que no le pueden pedir nada al respetable. Que debe partir de ellos el aliciente para que desde la grada haya el acompañamiento deseado y se note más que nunca la condición de local.