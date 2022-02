Esta UD sí es de ascenso

Una UD seria y efectiva solventó con nota la visita a Cartagena y ante un rival directo en la lucha por la promoción de ascenso y se apuntó una victoria incontestable que reactiva su candidatura. El equipo de García Pimienta ofreció una versión compacta y que se resumió en las áreas: infranqueable en la propia y con gol en la contraria. Viera, con un penalti que forzó él mismo, y Jesé rubricaron los tantos, si bien se generaron ocasionaron acciones para un marcador más abultado que el 0-2 final.

A diferencia de encuentros anteriores fuera de casa en los que predominó el encogimiento y el vértigo, la UD salió desde el primer minuto dispuesta a tomar Cartagena. Achique adelantado, buena disposición simétrica a lo largo y ancho del campo, Viera y Kirian siempre como ejes en la creación y un Jesé especialmente incisivo le permitieron al equipo domar con autoridad al anfitrión y presentar unas credenciales inmejorables. Antes de la media hora ya mandaba por 0-2, no hizo un tercero de milagro y cumplió a la perfección el plan de García Pimienta con la consigna sagrada de tener la pelota y darle verticalidad.

Nadie esperaba por Cartagonova un trueno como el de Las Palmas, siempre dos cuerpos por encima y con aires de autoridad incontestables. Y ante una defensa con filtraciones como la del Cartagena, el recurso de filtrar balones resultó mortal de necesidad. En el minuto 10, Jesé se plantó por piernas ante Marc y la cruzó en exceso. Aviso de la avalancha que estaba en camino.

Primero, con un penalti regalado de Datkovic a Viera, tan claro como evitable cuando a Jonathan se le iba el cuero por la línea de fondo. El central metió la bota a destiempo y no hubo ni debate. El 0-1 lo único que hizo fue anteceder al segundo, parido, de nuevo, por una cortesía del rival, que se hizo un lío en la salida desde atrás. Kirian incerceptó la trayectoria con un pase de primeras al galope de Jesé, que esta vez sí vio puerta gracias a un remate con la derecha imparable.

A sus anchas vivía la UD en un encuentro que se anunciaba más complejo. A fuerza de goles le echó la persiana al asunto, desactivado Rubén y con todos elementos a favor. Balón, marcador, iniciativa e intimidación. Raúl únicamente fue requerido en dos acciones en las que lució palmito, con buenas manos ante un testarazo por los aires de Váquez y un duro disparo de Dauda. Entre medias, Marc sacó in extremis y sin querer una intentona a bocarrajo de Cardona, fuerte pero centrada. El meta del Cartagena, ya vendido, puso el cuerpo y se le abrieron los cielos porque evitó un 0-3 cantado.

La segunda parte no pudo resultar más plácida. De hecho, salvando dos remates fuera de Rubén Castro, no hubo apuro alguno para la zaga. Y por milímetros no aumentó la cosecha, ya que tanto Kirian como Moleiro dispusieron de situaciones francas para abrir más trecho.

El plan de la UD funcionó desde la posesión y el fútbol control. Ya funciona el libreto de García Pimienta, que se apunta su primera victoria al frente del equipo y con sensaciones que invitan a la ilusión.

Ficha técnica:

Cartagena: Marc Martínez; Delmás (Luna, min. 78), Vázquez, Gastón Silva, Datkovic (Buffarini, min. 78), Tejera (Cristóforo, min. 54) , Dauda, Tejera, Bodiger, Gallar (Ortuño, min. 69), Okazaki (Gil, min. 55) y Rubén Castro.

UD Las Palmas: Raúl; Lemos, Eric Curbelo, Raúl Navas, Sergi Cardona, Mfulu (Mesa, min.53), Loiodice, Rober (Benito, min. 60), Viera (Moleiro, min. 60), Kirian (Clemente, min. 83) y Jesé Rodríguez.

Goles: 0-1, min. 17: Viera, de penalti. 0-2, min. 28. Jesé.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Colegio Castellano-Leonés). Tarjetas amarillas a los locales Cristóforo y Gastón Silva y a Jesé, Sergi Cardona, Mfulu y Mesa por parte de la UD.

Incidencias: Media entrada en Cartagonova.