García Pimienta quiere que la UD «haga un partido de diez» en Cartagena

«Es un partido de importancia máxima y tenemos que hacerlo de diez para ganar». Así se refirió García Pimienta, entrenador de la UD, al encuentro que aguarda a su equipo ante el Cartagena el próximo domingo ( 17.15 horas) en tierras murcianas, ya que, como apuntó, el adversario, actualmente sexto clasificado, «pondrá tierra de por medio si gana» con respecto al conjunto insular.

«Mi mensaje es que vamos a ir a Cartagena a jugar para ganar. Por el perfil de jugadores que tenemos, debemos querer el balón, ser protagonistas y atacar porque, cuando perdemos la pelota, vamos a sufrir. La idea es jugar de la misma manera dentro y fuera. Sabemos que el Cartagena está en un momento dulce y son peligrosos. Hay que estar oganizados, vivir el partido en todo momento y hacer nuestro partido«, abundó.

El preparador catalán reconoce que la UD viene «de hacer cosas bien y otras no tanto» en la jornada de su debut en el banquillo frente a la Real B, en la que no pasó del empate sin goles: «Todo lo que pusimos no nos sirvió para ganar, pero tuvimos más posesión que el rival y generamos ocasiones de gol, que es algo que me gusta. Tenemos que evitar las contras, estar organizados, tratar de hundir al contrario y hacer la presión juntos cuando nos toca robar«.

Cuestionado por la figura de Rubén Castro, fugura del Cartagena y que lleva quince tantos en la presente campaña, descartó «un marcaje individual» aunque sí que apuntó la conveniencia de que esté «vigilado por uno o dos jugadores» cuando pueda intervenir en posiciones de ataque ya que, advirtió, «tiene el don del gol».

García Pimienta, tal y como ha manifestado en sus intervenciones anteriores desde que fichó por la UD, se mostró conforme con la plantilla de la que dispone («es numerosa, tiene las posiciones dobladas y, en algunos casos, hasta triplicadas») , al tiempo que se congratuló por la predisposición de los futbolistas, «que están teniendo una actitud brutal».

En este sentido, reiteró que el reto «es luchar para ascender y ser ganadores», si bien el reto «será complicado» porque hay numerosos candidatos en esta pelea.

«Quedan 17 jornadas y estamos en una posición en la que se nos permite ir a por ese objetivo. Somos capaces de ganarle a cualquiera y queremos empezar a demostrarlo«, significó.

Además, confirmó que Eric Curbelo y Peñaranda han superado sus respectivas lesiones y estarán en condiciones de jugar, si así lo estima.