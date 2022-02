Peñaranda y Curbelo se alistan para el partido ante el Cartagena

Adalberto Peñaranda y Eric Curbelo se ejercitaron este miércoles con relativa normalidad en el regreso de la plantilla de la UD a la actividad, tras la jornada de descanso del martes, por lo que, todavía con margen para coger fondo físico en las próximas sesiones, ambos podrán estar a disposición de García Pimienta para la cita del próximo domingo en Cartagonova y ante el Cartagena (17.15 horas).

El internacional venezolano se lastimó frente al Fuenlabrada mientras que el canterano lleva varias semanas con molestias que le han impedido estar a tope. El atacante no ha terminado de ganarse su sitio en el once (entre lesiones y covid no juega como titular desde septiembre), mientras que el central ha sido indiscutible en el eje de la retaguardia mientras ha estado apto. Ahora habrá que comprobar su encaje en los planes del nuevo entrenador.

Así las cosas, l a única ausencia confirmada para la jornada venidera es la de Pejiño, baja de larga duración tras ser intervenido por su lesión de pubis. El resto de la plantilla está disponible, lo que obligará al técnico a realizar descartes ya a la hora de ofrecer su lista de convocados para el desplazamiento a tierras murcianas.