Campaña se queda y Kaba saldrá cedido

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de abril 2024, 10:54

Luis Helguera continúa dibujando su hoja de ruta para la temporada 2024-25, que salvo catástrofe absoluta será en la máxima categoría. Tras cerrar los fichajes de Manu Fuster, del Albacete, Viti, del Real Oviedo, y convencer a Iván Gil, del Andorra, el director deportivo centra sus focos en lo que tiene actualmente en plantilla. Lo que quiere y lo que no. Porque hay futbolistas que no se han ganado, a juicio del gestor y también del técnico García Pimienta -independientemente de que siga o no como entrenador de Las Palmas-, seguir en el equipo.

Hay jugadores que acaban contrato y que interesa que sigan, como Campaña, a quien el club renovará de manera automática porque ha convencido, y hay otros que generan bastantes dudas. El centrocampista se quedará con una de las plazas de Fabio y Mfulu. Especial sensibilidad habrá con el caso de Eric Curbelo, inédito durante casi toda la campaña debido a las lesiones y a un problema personal que le obligó a echar el freno. Canterano, de la casa, siempre trabajando por el bien del grupo y sin ninguna queja. Querido en el vestuario y un ejemplo, como Álex Suárez, para los jóvenes. El trabajo recoge frutos. El caso de Munir podría depender, y mucho, de si sigue Pimienta o no a los mandos de la UD. A Sergi Cardona ya nadie le espera porque prefiere probar suerte en otro sitio. Y salvo sorpresa mayúscula Cristian Herrera dirá adiós en junio. Sory Kaba, Herrera y Munir, en distintos partidos. Efe y Europa Press Quien tampoco continuará, porque en el club entienden que su fichaje no ha satisfecho expectativas, es Sory Kaba. Las Palmas hizo un esfuerzo económico titánico para incorporarle, con un traspaso que ronda los dos millones de euros, y su rendimiento ha sido nefasto. Solo un gol en Liga y no juega desde hace más de dos meses. Con contrato hasta 2027 y una ficha ostentosa. La idea es encontrarle acomodo en la Championship -Segunda División inglesa-, donde parece que aún tiene cartel. Así se podría liberar su ficha para poder buscar un delantero que sí se justifique y aporte algo de olfato goleador a los amarillos. Complejidad de mantener a los cedidos Helguera también da por perdidos a los cedidos Julián Araujo y Maxi Perrone, futbolistas del FC Barcelona y del Manchester City, respectivamente. Prolongar su vínculo una temporada más se antoja complicado debido a los pretendientes con los que tendría que competir la Unión Deportiva, por lo que se manejan distintas opciones para sustituir a ambos. Sin ir más lejos, Viti supliría al mexicano. Otros jugadores con contrato como Nuke Mfulu, Daley Sinkgraven, Álvaro Lemos y Fabio González suscitan diferentes interrogantes. Con escasos minutos y oportunidades esta campaña, todo hace indicar que alguno cambiará de aires en el próximo mercado de verano. Asimismo, en el club también cuentan con la posibilidad del adiós de Álvaro Valles, que ha hecho una temporada meritoria, a los pies de la selección y con ofertas apetitosas para emigrar. Ampliar Se ejecutará la opción de compra por Marvin Park Lo que está claro es que la Unión Deportiva ejercerá la cláusula para adquirir el 50% de los derechos por Marvin Park y que se quede en propiedad. En la entidad entienden que es un proyecto de futuro y que tiene todavía mucho margen de mejora. La cifra oscila entre los dos millones de euros. Puede actuar tanto en el lateral derecho como de extremo, también por la misma banda, por lo que tiene una polivalencia que, sumada a su velocidad punta, lo convierten en un futbolista apetitoso y también con cartel en la máxima categoría. Lleva dos campañas consecutivas como cedido en Las Palmas y, a sus 23 años, todavía puede ofrecer mejores prestaciones. El jugador está muy cómodo en la isla y se ha adaptado bien. Noticia relacionada En la UD confían en que los fichajes de Fuster y Viti salgan tan bien como los de Mika y Muñoz Kevin Fontecha