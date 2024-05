Los caminos de la UD y Jaime Mata podrían encontrarse al fin: está libre y sigue interesando

«El 30 de junio me voy al paro, quiero jugar y será pronto»

El pasado jueves Jaime Mata realizó una comparecencia de prensa en la que anunció su despedida y dejó claro que quiere seguir perforando redes rivales en un nuevo hogar. «Hay que cerrar la etapa en Getafe, nos queda un partido y después ya veremos lo que viene. Ojalá tenga pronto destino. El 30 de junio nos vamos al paro. Quiero jugar y ojalá pronto tenga destino», aseveró el futbolista, que ha estado siempre en la agenda de Las Palmas. «Sin lugar a dudas, el Getafe me ha dado más a mí. Si no me abre la puerta, no la habría podido dar lo que quiero al club», continuó un Mata agradecido al club que se lo ha dado todo y con el que, ahora, separa su camino.