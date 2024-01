La baja de Coco no asusta: Juanma Herzog convence

Nunca preocupó en la UD la marcha de Coco a la disputa de la Copa África, atendiendo a la llamada de Guinea Ecuatorial. Ni siquiera siendo un futbolista tan importante en las alineaciones de Las Palmas. El rendimiento del internacional, pese a que comenzó el curso siendo suplente, estaba siendo sobresaliente y su baja, sobre el papel, iba a ser sensible. Pero en el club confiaban ciegamente en el paso al frente de la segunda línea. Y, con la sanción de Julián Araujo por roja directa, se abrió la puerta para Juanma Herzog, pues la previsión era que fuera Álex Suárez el que se alistase junto a Mika.

Tocaba asumir galones, ya que también llegaba la Unión Deportiva tras tres derrotas consecutivas -dos en Liga y una en Copa-, y Juanma Herzog tiró la puerta abajo. No sorprendió verle en el once titular, ni mucho menos. Es más, en Tenerife, de los que salieron de inicio en el estrepitoso derbi copero, fue de los pocos que dieron la cara. El chaval, que todavía no había debutado en la máxima categoría, se colocó al lado de Mika Mármol contra el Villarreal (3-0) y exhibió una madurez impropia para su edad. Siempre bien colocado, rápido al corte y contundente en los choques. No lo tenía fácil con Morales, Gerard Moreno y luego con Sorloth, pero se hizo gigante para frenarlos.

No le tembló el pulso tampoco a un Pimienta que siempre ha afirmado en las salas de prensa que Herzog estaba preparado para jugar cuando se le requiriera. Y vaya si estaba preparado. Porque a su actuación, estelar a nivel defensivo, le sumó el gol que anotó, que servía para poner tierra de por medio en el marcador, era el 2-0. Se alzó por encima de Santi Comesaña, que no es bajo precisamente, a la salida de un saque de esquina, y rompió a llorar en brazos de Sandro Ramírez, que había colgado la pelota. Lágrimas de satisfacción. De recoger el premio a tanto trabajo. «Deja de llorar que ahora toca volver a defender», aseguró el zaguero que le dijo Álex Suárez con una sonrisa también en su rostro. Y eso que se puso Juanma. El Villarreal se quedó seco y el canterano colaboró en una nueva portería imbatida de Álvaro Valles.

Coco, en acción. Efe

En la dirección deportiva, sabedores de que Saúl Coco podría perderse un mes de competición, no había nervios. El fondo de armario de la plantilla iba a responder. Ahí esperaban turno Álex Suárez, Marvin, Eric Curbelo y el propio Juanma Herzog, que dio ese golpe sobre la mesa. En el club, además, tenían claro que iba a responder. Y también la hoja de ruta de la próxima campaña, donde contará con ficha profesional con la primera plantilla si todo continúa como ahora.

Con todo, contra el Rayo Vallecano, este sábado (13.00 horas), volverá a salir de inicio en un once que no sufrirá, salvo sorpresa o contratiempo, sorpresas. Y ahí lucirá, en un campo complicado, otra vez Juanma Herzog, que quiere seguir aprovechando todas las oportunidades que le otorgue García Pimienta.