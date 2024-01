El plan de la UD para asaltar Vallecas, el mismo que destrozó al Villarreal

Con Vallecas en el horizonte, el plan para asaltar el feudo del Rayo pasa por el continuismo, esto es, repetir la formación que ganó, convenció y brilló el pasado sábado ante el Villarreal (3-0). Además de que no hay motivos técnicos ni tácticos para que García Pimienta varíe sus planes, una cuestión de recursos también impone esta lógica. Se mantienen las mismas bajas, con Araujo y Lemos lesionados y Coco y Mfulu en la Copa África, lo que reduce las opciones a la hora de elegir, al margen de los méritos incuestionables de los que lograron la primera victoria del año.

Quedará confirmada, por tanto, la inclusión de Juanma Herzog en el once titular por segunda jornada consecutiva, luego de su sobresaliente debut liguero, lo que permitirá al canterano tener continuidad y seguir ratificando sus buenas maneras. El tinerfeño ha aprovechado a la perfección la coyuntura abierta por las bajas en la retaguardia, plagada de ausencias por distinto motivo, y sumará minutos y experiencias en la máxima categoría.

Como reza uno de los adagios futbolísticos por excelencia «lo que funciona no se toca» y en el ánimo del entrenador está, a fecha de hoy, cumplirlo por una cuestión de coherencia. Y es noticia que lo haga porque desde mitad de octubre, atendiendo a razones diversas, no ha repetido once el preparador catalán.

Curiosidades del destino, ante idénticos rivales a los que lo hará ahora. La última vez fue entre las jornadas novena y décima, en la victoria en El Madrigal (1-2) y la derrota en casa precisamente ante el Rayo (0-1). Entonces su apuesta fue Valles; Álex Suárez, Coco, Mármol, Sergi Cardona; Pejiño, Kirian, Javi Muñoz, Loiodice, Munir y Marc Cardona.

La base de este equipo se mantiene ahora repitiendo con hasta siete hombres. A saber, Valles, Álex Suárez, Herzog, Mármol, Sergi Cardona; Perrone, Javi Muñoz, Kirian, Moleiro, Munir y Sandro.