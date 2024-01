Álex Suárez vuelve a agigantarse

El recién estrenado 2024 le ha traído una vida nueva a Álex Suárez, pieza indiscutible en los esquema de García Pimienta durante los cuatro primeros meses de competición y que, en el tramo final del año pasado, se cayó de sus planes. El canterano, fiabilísimo en su desempeño defensivo, sea de central, su posición natural, como de lateral derecho, ubicación que también asume con gallardía, se ha visto beneficiado por una serie de circunstancias encadenadas que le han vuelto a poner en la lista de predilectos.

La sanción de cuatro partidos que pesa sobre Julián Araujo, tras su expulsión en el Heliodoro, además de su ausencia obligada ante el Barcelona por la denominada cláusula del miedo, que le impidió enfrentarse al club que posee sus derechos federativos, así como la marcha de Coco a la Copa África, además de las lesiones que han lastrado a Lemos y Curbelo, le han abierto las puertas de par en par al grancanario, al que, en todo caso, le avala su intachable rendimiento cuando ha jugado y metiraje en cada sesión de entrenamiento.

Así, tras dejar de contar después de la visita al Real Betis, jornada 13ª a finales de noviembre, y tener una aparición testimonial en diciembre en la Liga (jugó ante el Tudelano pero salió en el tiempo de descuento de la derrota en San Mamés con el Athletic), enero ha sido el mes en el que, a golpe de calendario, su figura ha vuelto a agigantarse, tal y como aconteció al comienzo de la campaña.

Titular en todos y cada uno de los encuentros celebrados (Barcelona, Tenerife y Villarreal) y alternando eje de la zaga con el carril del dos, Álex ha acreditado las maneras que le permitieron adueñarse de un lugar en el once cuando encadenó jornadas como inamovible. Y, considerando que Araujo no podrá jugar hasta febrero y Coco también tiene para algunas jornadas más, esa continuidad de la que ahora está disfrutando podrá mantenerla.

Eso sí, con cuatro amarillas y la amenaza de suspensión federativa es un condicionante con el que tiene que lidiar para no tener descanso obligado. Ser amonestado en Vallecas el próximo sábado le apartaría de poder estar presente en el enfrentamiento posterior ante el Real Madrid, con el que no tuvo minutos en la primera vuelta de manera sorpresiva con una suplencia inesperada en el Santiago Bernabéu. Quienes le conocen saben que no va a recoger la pierna con el Rayo ni ahorrará esfuerzos en beneficio del equipo, poniendo por encima del bien individual el colectivo, como siempre ha hecho.

Álex no lo pasó bien en el ínterin en el que le tocó ver todo desde el banquillo. Recibió explicaciones del cuerpo técnico respecto a su repentino cambio de rol, de titularísimo a la banda, y, aunque agradeció el detalle de estos razonamientos, eminentemente tácticos y no relacionados con cuestiones de rendimiento o implicación, tuvo que encajar la decisión. Lo hizo con respeto, aunque no la compartiera. Y su manera de alzar la voz fue redoblando sudores en Barranco Seco, un trabajo silencioso que ahora se constata viendo su hoja de servicios en los últimos encuentros.

Acaba contrato en junio

Álex está cumpliendo con nota en la temporada de su debut en Primera División, lo que le ha dado mayor visibilidad y cartel. Su contrato con la UD expira en junio y si el club quiere que siga, como así parece, «no habrá problema alguno» en llegar a un acuerdo, dicen desde su entorno, dada la prioridad que tiene en seguir en el equipo de su tierra. Cumplirá 31 años en marzo y se encuentra en un pico de su carrera en el que ha destapado su mejor versión. Y no quiere cambios. Si de él depende, hay Álex para rato y donde siempre.