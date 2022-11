Día grande en Turín para David Marrero con el homenaje de la ATP

David Marrero puso este viernes el broche de oro a su extensa carrera profesional en el tenis después de recibir el homenaje de la ATP en el transcurso de las ATP Finals que se están celebrando en Turín (Italia). El teldense vivió una jornada «inolvidable», como reconoció, luego de ser agasajado por la organización, junto a su padre, Carmelo, y su mujer, Nuria, que le acompañaron a la ciudad italiana y por un motivo tan distinguido.

Marrero pudo coincidir con viejos conocidos del circuito mundial, también destinatarios de este agasajo de máximo rango, con los que se retrató a pie de pista y ante el caluroso aplauso del público asistente.

« Ha sido todo impresionante. Es como ganar un título. Que la ATP, ni más ni menos, haya tenido este gesto conmigo me ha llegado al corazón. Me he emociojado muchísimo, me han venido a la cabeza recuerdos, vivencias... Todo lo que me ha dado el tenis, que ha sido, junto a mi familia, la mayor felicidad de mi vida», admitía tras el tributo en el que fue protagonista y que, como subraya, «va a quedar en la memoria para siempre».