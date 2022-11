Tributo de la ATP a David Marrero en las ATP Finals de Turín

David Marrero sigue recogiendo tributos a su legado en el tenis meses después de anunciar su retirada de las pistas. A los reconocimientos que ya tuvo por parte del Real Club de Tenis de Barcelona tras su último torneo Conde de Godó, el pasado mes de abril, y el del tenis grancanario, escenificado en un acto celebrado en El Cortijo el 17 de octubre, sumará el próximo viernes uno de calado y prestigio: ni más ni menos que el de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Será en la Copa de Maestros de Turín.

El teldense ha acogido «con enorme orgullo» este gesto del organismo que rige los destinos del tenis mundial y admite que le «llena de felicidad» que le hayan tenido presente y más para rescatar su figura en pleno desarrollo de una competición tan importante y que le trae inmejorables recuerdos al tenerla en su palmarés tras la gesta protagonizada en Londres 2013 haciendo pareja con Verdasco.

«Cuando recibí el mail de la ATP lo tuve que leer cinco veces y aún así lo metí en el traductor de google para certificar que sí, que era una invitación para estar en Turín y recibir un homenaje por mi carrera. Fue algo que me dejó sin palabras, que me emocionó. Todavía no me hago a la idea. Es lo máximo, sentir el calor y reconodepocimiento de la ATP. Será algo maravilloso», admite. Fueron casi dos décadas las que cubrió Marrero en el calendario de competiciones de la ATP, lo que, junto a sus logros y participaciones, justifican de pleno esta iniciativa que el protagonista asume «lleno de agradecimiento».

«Es la guinda para mí, el cierre perfecto a mi carrera. ATP, en el Másters de Turín y en la jornada de semifinales. No puedo pedir nada más», pondera.

Marrero añade a este reconocimiento profesional un momento personal insuperable, pues este sábado contrajo matrimonio en Tenerife con Nuria, la madre de sus tres hijos, David, Germán y Martina.

David Marrero (1980) decidió el pasado mes de abril poner el punto y final a una carrera profesional que le llevó a conquistar 14 títulos ATP, sobresaliendo la Copa de Maestros conquistada en noviembre de 2013 en Londres y el Masters 1.000 de Roma de 2015 en Roma que alzó junto a Pablo Cuevas. Llegó a ser número 5 del mundo en el ránking de la ATP de dobles.