Las tareas de Pimienta en su debut con la UD Las Palmas

1- Estrenar el casillero de victorias en su primer duelo en el Gran Canaria

García Pimienta llegó para dar ese plus competitivo al equipo y en su presentación no se cansó de repetir la palabra «ganar». Su discurso arroja ilusión y ambición. Y la primera piedra de toque será este domingo (17.15 horas) contra la Real Sociedad B en el Gran Canaria. Comenzar con triunfo es casi una obligación para no perder de vista los puestos de promoción de ascenso, donde la Unión Deportiva quiere estar cuando acabe el calendario. El técnico es consciente de que arrancar su nueva andadura con buen pie puede colocar a Las Palmas, otra vez, en la torna de los candidatos a la élite. Que el cuadro grancanario se convierta en un rival a batir es indispensable, sobre todo cuando de los de arriba tan solo ha perdido ante el Eibar, que actualmente es el líder de la categoría de plata.

2- Frenar la sangría defensiva y crecer desde atrás

Viene de encajar tres goles Las Palmas contra un Fuenlabrada que está en puestos de descenso y que no vencía desde el 10 de octubre de 2021. La derrota hizo daño y tanto fue así que llegó el cese de Pepe Mel. La comparativa de números con los equipos que están dentro de los puestos de ascenso directo y del playoff sale rana para los amarillos. Con 30 goles en contra en los 24 encuentros disputados hasta el momento, la Unión Deportiva es el conjunto que más tantos ha encajado. De los que tiene por encima en la tabla, solo el Cartagena, que es séptimo clasificado, ha recibido más que Las Palmas (32). En este sentido, al menos el técnico podría recuperar a Curbelo y a Cardona para la batalla.

3- Encontrar el once titular y encontrar sus revulsivos

El equipo titular con Pepe Mel parecía claro. Pero con la llegada a los mandos de García Pimienta nacen oportunidades para futbolistas que hasta ahora estaban defenestrados o que tenían un papel residual. Los Rafa Mujica, a quien ya conoce de su pasado por la cantera del FC Barcelona, e incluso Sadiku, podrían tener una nueva vida. Otros como Ferigra, también con historia en el filial blaugrana, y que hasta el momento estaba pasando de puntillas en los esquemas de Mel, también podrían tener su momento. Para esta cita, además, recuperará al mago Jonathan Viera, pieza angular del proyecto. El esquema también podría variar si se parte de la base de que en el Barça el 4-3-3 es el sistema de formación y el que siempre ha reinado en el primer equipo.

4- Buen juego para que la afición se vuelva a enganchar

Va a ser algo casi indispensable de aquí a final de temporada. Si la UD quiere escalar posiciones en la tabla clasificatoria, se antoja capital que en el Gran Canaria haya aliento en cada envite. Y para ello el equipo debe contagiar a sus aficionados e invitarlos con buen juego a acudir cada fin de semana al recinto de Siete Palmas, siempre que sea en casa. Convertir el Gran Canaria en un fortín y que cada rival que lo visite sepa que si quiere sacar algo positivo va a tener que dar el doscientos por cien, es una de las premisas para ascender. Así fue la última temporada en la que los amarillos subieron a Primera División y la unión entre equipo e hinchada debe ser el multiplicador de vitaminas y confianza.

5- La finura de los pesos pesados y su estado de forma

Hay jugadores que han bajado el nivel, por lo que encontrar su mejor versión también es vital. Casos como los de Raúl Fernández, Raúl Navas, Nuke Mfulu o el propio Jesé Rodríguez, que son futbolistas de un talento abrumador, son otra de las asignaturas pendientes. El arquero poco a poco va recuperando sensaciones, pero desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo. Navas es otro en comparación al primer tramo de la competición y Mfulu necesita coger el tono físico óptimo. Jesé, aunque anotó y asistió en Fuenlabrada, tiene potencial para marcar la diferencia en Segunda.

6- La gestión de los casos de Ale Díez, Rober y Clemente

En la despedida de Pepe Mel, hubo disculpas de Rober González y Óscar Clemente. En el club tomaron medidas disciplinarias porque mientras se destituía al entrenador madrileño, estos jugadores estaban de fiesta en el sur de la isla. Fue el domingo por la noche y cierto es que el lunes tenían día libre, pero el decoro no fue el más oportuno, sobre todo porque Mel fue el técnico que dio la oportunidad a Rober el curso pasado y también el que pidió nuevamente su cesión y le puso de titular después de solo unos entrenamientos. Lo mismo con Clemente, al que Mel le dio una infinidad de oportunidades. Habrá que ver cómo gestiona Pimienta este tema y si alguno sale de inicio.