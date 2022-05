Silvia, Sayna, María y Mela quieren repetir: «Cada título es especial, pero la EHF lo es más»

«Se me eriza la piel cuando pienso en lo que significa marcar un gol un este tipo de finales y ya ni puedo describir lo que se siente al levantar un título europeo con el Rocasa. He ganado y he perdido. Pero ahora nos toca de nuevo». Habla Mela Falcón, camino de su cuarta final continental, y que quiere volver a tocar el cielo en la que arranca este próximo domingo en el Rita Hernández (13.00 horas) y frente al Costa del Sol Málaga. Respira igual que ella Silvia Navarro, otra superviviente del Rocasa más laureado y que se resiste a cerrar el círculo con su ejemplo de profesionalidad intachable a los 43 años: «Mis alegrías con el Rocasa son las más especiales de mi carrera. Cada título que he saboreado aquí es algo único y, claro que sí, ahora quiero esta EHF. Nadie me gana en ilusión».

Recoge el testigo otra ilustre veterana, María González, para quien estar en la final «ya es un éxito» aunque, inconformista siempre, lo que quiere es «culminar el camino» con el campeonato. Sayna Mbengue, reluciente realidad, tira de orgullo: «Venimos de una Copa de la Reina mala y vamos a demostrar lo que es el Rocasa. Respetamos al Málaga, pero si damos nuestro nivel, la EHF tiene que ser nuestra».

Silvia, Sayna, María y Mela son cuatro de las exponentes más relevantes del equipo que adiestra Robert Cuesta y que está en plena cuenta atrás para afrontar un doble partido con premio máximo. Calidad, pujanza y oficio son cualidades que simbolizan estas cuatro supervivientes del anterior logro continental, en 2019 frente al SPR Pogon Szczecin de Polonia. Esta vez el desenlace será fuera de casa y con la grada en contra, lo que realza la importancia de que, en la ida, se note que el Rocasa juega en casa. Todas recalcan la importancia de centrarse en ese primer encuentro por encima de las cuentas a largo plazo.

«Tenemos que cambiar el chip y lo haremos . No jugamos bien en la Copa y eso nos tiene que servir para aprender y, también, recuperar ante nuestra afición lo que siempre nos ha caracterizado. El camino para ganar al Málaga es hacer lo que tenemos que hacer. Lo demás llegará solo», resalta María.

El valor diferencial de la defensa no pasa desapercibido a ojos de Sayna: «Atacar se nos da siempre mejor. Pero ante el Málaga no podemos cometer pérdidas de balón o ser blandas a la hora de proteger nuestra portería. Tenemos que equilibrar el balance para tener opciones. Estamos mentalizadas para ello».

120 minutos por delante

Silvia apela a la paciencia, porque, como subraya, «son 120 minutos y sería peligroso precipitarse o perder la concentración en alguna fase de los dos encuentros». En este sentido, admite que « el entrenador sabrá dar las indicaciones precisas para que eso no suceda y se vea a un Rocasa uniforme y reconocible».

Y el viento a favor de la afición es algo que infla la motivación de Mela: «Sé que la gente, que siempre ha estado ahí, va a responder. Las necesitamos porque ese empujón desde la grada no es muy necesario. Va a ser un encuentro duro y disputado. Con la afición detrás seguro que lo sacamos adelante».