Pepe Mel repetirá once por primera vez

Lo que funciona no se toca. Es una de las reglas no escritas del mundo del deporte y una de las premisas a las que se va a agarrar Pepe Mel este sábado en el Heliodoro Rodríguez López para el derbi canario (19.30 horas). El entrenador madrileño, salvo sorpresa mayúscula, repetirá equipo titular en la casa del eterno rival para batirse contra el Tenerife. No le va a temblar el pulso al técnico a la hora de volver a apostar por dos canteranos en la isla vecina.

La goleada al Lugo y el buen hacer de todo el plantel justifica la apuesta. El equipo respondió y desde el primer momento estuvo a la altura. Fue de cabeza a por el conjunto gallego y lo acabó despellejando. No tuvo piedad. Sobró la garra y la mordiente que necesitará, sin lugar a dudas, la escuadra grancanaria ante el Tenerife. Mel no moverá piezas y repetirá once por primera vez desde que se hizo cargo del banquillo de la Unión Deportiva. Y lo hará con Josep Martínez y Cristian Cedrés vestidos de corto. Les dio la oportunidad la jornada pasada y los canteranos respondieron con creces. Ahora, en un escenario en el que la tensión se disparará desde el pitido inicial, tendrán una nueva opción para pedir un sitio en la primera plantilla la temporada que viene.

Así pues, y con Josep tratando de poner el candado en el arco amarillo, Las Palmas saldrá con un 4-4-2 con clara vocación ofensiva. En línea de cuatro, Lemos buscará la profundidad en el carril derecho. En el izquierdo, De la Bella aguantará los envites blanquiazules. Aythami Artiles y Eric Curbelo mezclarán en el eje de la retaguardia para contener a los delanteros tinerfeños. Por delante, una línea de cuatro. David Timor y Ruiz de Galarreta volverán a llevar las riendas del equipo grancanario. El valenciano y el vasco, que se están entendiendo a la perfección en la sala de máquinas, intentarán imponer el fútbol de la Unión Deportiva en el templo del Tenerife. Por otra parte, en los costados, pura verticalidad y descaro. Danny Blum y Cristian Cedrés dejarán cinturas en el camino. En tanto en cuanto a la delantera, Sergio Araujo y Rubén Castro pelearán por sacudir la red que defenderá Dani Hernández.

Saldrá con todo el preparador madrileño en busca de un triunfo que acaricie la permanencia y regale una pequeña alegría a los aficionados que estarán alentando y, cómo no, tiñendo un sector de la grada de amarillo. No vence Las Palmas fuera de casa desde el pasado mes de marzo, cuando se impuso por la mínima ante el Deportivo de La Coruña en Riazor (0-1 con gol de Aythami).

Con la potencia de Blum, la calidad de Araujo y el olfato goleador de Rubén Castro se presentará Las Palmas en el Heliodoro. Apostará por las espadas el técnico y tratará de conquistar el feudo blanquiazul, cosa que no hace desde el año 2001. Ha llovido desde entonces y ya toca hacerse con los tres puntos en la isla vecina. 18 temporadas después, la UD tiene la oportunidad de maquillar una temporada para olvidar.