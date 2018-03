Abián Santana vuelve a la alta competición con Kawasaki

Subcampeón de Europa de Supestock600 hace tres temporadas, el grancanario Abián Santana participará este año en la European Kawasaki Z Cup, una competición encuadrada en el Campeonato de España de Velocidad (FIM CEV) en la que los pilotos tienen su propio espacio dentro del Paddock Kawasaki y donde se prima la igualdad mecánica entre los 30 participantes con monturas en las mismas condiciones. El piloto de Ingenio, tras la adaptación de su moto en el taller Bermodel con el asesoramiento de Alberto Simnovec, viajará en los próximos 15 días a Almería para comenzar a preparar de forma más concienzuda el arranque la competición el 29 de abril en el circuito de Cheste.

«Después de varios años supone un reto volver a competir a este nivel. Todo es nuevo para mí, pues no estoy acostumbrado a correr con una moto naked como esta, pero tengo la ilusión de hacer un gran papel en esta copa monomarca, porque todos los pilotos partimos con las mismas monturas y en igualdad de condiciones como exige Kawasaki», subraya Santana, que a pesar de contar con menos medios ya consiguió una segunda posición en el FIM CEV, considerado el escalón previo del Mundial de MotoGP.

«Con peor moto y menos medios conseguí un subcampeonato en 2015, por lo que espero optar al triunfo en esta competición. Al ser una copa monomarca cerrada en la que no se puede tocar la moto, todos partimos de cero para demostrar nuestra valía como pilotos. Kawasaki te manda la moto de la competición y no se puede cambiar el kit. La montura está casi de serie salvo elementos de competición y de seguridad para poder correr, por lo que todo es nuevo para mí. He podido rodar con la moto en el Circuito de Maspalomas, pero hasta que no viaje a Almería no podré entrenarme en condiciones», admite Abián.