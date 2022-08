Cartel de lujo para el homenaje a Loreto IV

Miércoles, 10 agosto 2022, 21:03

La comisión organizadora el homenaje a Antonio González, Loreto IV, del próximo 24 de septiembre en Vecindario y cuya recaudación será integra para la ONG Pequeño Valiente para niños con cáncer, a petición del homenajeado, ha hecho público el cartel de luchadores de la misma y se aprecia que es a uno de los grandes del vernáculo deporte, por la calidad de ambos equipos que se enfrentan y de los desafíos femeninos.

En el combinado Roque Aguayro estarán los hermanos Eusebio y Marcos Ledesma, ambos puntales A, el puntal C, Raúl Peñate, el destacado A, Cristo Izquier, los B, Rafa Santiago, Juan Alberto Ramírez, el Caniche, Rayco García, el Camello, Echedey Zamora, el C, Kiki Ojeda y los juveniles, Mario Rodríguez, Ruymán Peñate y Felipe Méndez. Como mandadores, dos ilustres como Vicente Alonso, el Majorero de Oro, y Antonio Pérez, Tonono.

Por parte del combinado Montaña de San Francisco, lo harán los puntales A, Alejandro Afonso y Mamadou Cámara, el puntal C, Ricardo Rodríguez, Medianito IV, el destacado A Ángel Suárez, los destacados B Yeray Hernández, Arceo García y Víctor González, los destacados C serán Fran y Tomás del Toro, además del no calificado Miguel Rodríguez junto a los juveniles, Aitor Díaz y Claudio Amador. Los mandadores serán dos históricos como Jorge Pulido y Juan Coruña.

Además de los mejores puntales de Canarias y de los juveniles más prometedores, habrá unos desafíos entre algunas de las mejores luchadoras del Archipiélago, viéndose agarradas entre Fatou Gueye y Olivia Ramírez, Yara Gómez y Ana Santana finalizando con Tindaya Infante y Rebeca García.

La organización confía que el pabellón se llene, ya no solo por lo que significa la figura de Loreto IV para la lucha canaria, sino por el carácter benéfico de la misma, lo que, unido a la gran calidad de luchadores y luchadoras participantes, hace que pueda ser un fenomenal espectáculo que servirá de pistoletazo de salida para la temporada 2022-23.