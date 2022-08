La ambición del Guaguas 2022-23 es innegociable

El Guaguas ya se ha puesto manos a la obra en la la pretemporada de cara al inicio de liga. Los de Sergio Camarero afrontan este nuevo desafío con con muchas ganas de lograr grandes éxitos durante la próxima campaña. Miguel Ángel de Amo, una de las nuevas incorporaciones de la plantilla canaria , y Yadrián Escobar, uno de los grandes pilares del Guaguas, analizaron el inicio del trabajo del equipo.

De Amo no puede disimular sus primeras conclusiones positivas tras casi una semana de entrenamientos:«Estoy muy contento de estar aquí. Llegué a la ciudad hace un par de días y el club me está ayudando en todo lo que necesito. Conozco a los jugadores, así que no creo que haya problema en que me adapte rápidamente al grupo. Veo al equipo bien, conozco a los jugadores individualmente y ahora falta que empecemos a trabajar y nos conjuntemos como equipo, porque a veces las mejores individualidades no son las que ganan siempre, por lo que esperamos ser mejor equipo«.

Y añade: «El grupo va a ser lo más importante. Tenemos jugadores de nivel, donde todos pueden jugar y ser titulares, y pelear día a día por ver quién juega va a beneficiar a todo el grupo. El entrenador me ha dado mucha confianza y me ha hecho saber el tipo de carácter que quiere en el equipo, así que esperamos conseguirlo«.

Por su parte, Escobar, que afronta su segundo curso de amarillo, detsila ambición: «Creo que el equipo está renovado, joven y se le ve con muchas ganas. Esperamos lo mejor de esta temporada. El objetivo de todo equipo es siempre ganar y hacerlo lo mejor posible.

El cubano encara el reto con responsabilidad: «Espero que esta temporada sea mucho mejor y espero también lo mejor de mí. Y a la afición les digo que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho y todo el que no ha ido, que se sume, que la fiesta va a estar linda«.