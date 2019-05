Carlos Herrera: «Queremos hacer historia con dos títulos»

— El Rocasa Gran Canaria afronta fechas cruciales para conseguir el doblete: el titulo de Liga y la Challenge Cup. ¿Cómo está el equipo?

— El balance es muy positivo hasta el momento. A pesar de no poder hacer un papel mejor en la Copa, el equipo está en la final de la Challenge Cup y líder en la liga. Las jugadoras están muy bien físicamente a pesar de la exigencia de competir al máximo en dos competiciones de alto nivel y, también, muy fuertes psicológicamente. Tenemos la ilusión y el convencimiento de que podemos conseguir los dos títulos.

— El club se marcó la prioridad de lograr el título de la Liga Guerreras Iberdrola, pero están a un paso de conseguir otro entorchado europeo. ¿Prioriza uno de los trofeos?

— En estos momentos no renunciamos a nada. El cansancio, los viajes, la presión de las dos competiciones, no es excusa. Las chicas encaran muy motivadas el compromiso contra el Castellón (esta tarde a las 18.30 horas en el Pabellón Antonio Moreno) antes de la ida de la final europea; y tenemos la difícil visita al Valladolid antes de la vuelta ante el SPR Pogon Szczecin en casa, pero lo afrontamos con más ilusión que presión. Estamos ante la oportunidad de hacer historia y eso nos motiva.

— ¿Partido trampa ante el colista antes de la ida de la final en Polonia?

— En temporadas anteriores hemos perdido la liga no por los duelos directos ante el Bera Bera, sino por fallar ante rivales que parecían inferiores. No podemos infravalorar al Castellón porque sea el colista. Si pierde en Gran Canaria esta jornada creo que puede descender matemáticamente, por lo que vendrá muy motivado. No nos podemos relajar mirando la clasificación porque podemos caer en un error muy grave.

— ¿Qué destaca del Pogon Szczecin polaco? Dan al Rocasa como favorito.

— En una final no hay favoritos. He visto cuatro partidos en vídeo y se trata de un rival potente, con jugadoras de mucha calidad. Será crucial hacer un buen resultado en la ida para luego, en casa, y con el condicionante de tener un partido entre semana, conseguir el título. Lo queremos conseguir todo y para ello no podemos fallar en los próximos partidos cuando el calendario aprieta.

— Haga un llamamiento a la afición.

— Encaramos fechas muy importantes en las que el Rocasa puede hacer historia de nuevo para el deporte canario. Necesitaremos el aliento de la afición en momentos de duda y espero recompensarla con dos alegrías.