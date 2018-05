Tiddara Trojaola: «Queremos continuar haciendo historia»

— ¿Cómo está el Rocasa Gran Canaria tras los últimos tropiezos ante el Granollers y el Rincón Fertilidad Málaga en la División de Honor–Liga Guerreras Iberdrola?

— Hemos pasado por un bajón que nos ha quitado un poco las aspiraciones en la Liga, pero la Copa EHF Challenge nos gusta mucho y encima tenemos la posibilidad de disputar otra final dos temporadas después. El equipo está muy animado a pesar de que prácticamente ya no tenemos opciones en el torneo doméstico y después de no hacer un buen papel en la Copa de la Reina. Creo que nos va a salir muy bien.

— ¿Qué aspectos cree que han podido influir en este bache en la competición doméstica? Cansancio, calendario apretado...

— Pienso que es un conjunto de todo. El cansancio porque es una Liga muy larga, y al estar en tres competiciones, quieras o no puede pasar un poco de factura, pero tampoco nos podemos justificar con eso. Considero que no nos han salido las cosas como las habíamos trabajado durante las semanas y no nos han salido buenos partidos.

— Restan tres jornadas y el combinado de Antonio Moreno ocupa la segunda posición con 37 puntos y un partido más que los líderes Super Amara Bera Bera y al Mecalia Atlético Guardés (ambos con 38 puntos). Habla de que prácticamente ya no tienen opciones al depender de lo que lleven a cabo sus rivales...

— El problema es que ya no dependemos de nosotras mismas. Ahora puedes hacer tu trabajo, pero ya tienes que esperar. Vamos a continuar luchando hasta el final, disfrutando de lo que estamos haciendo y, posteriormente, si tenemos suerte, bienvenido sea. De todos modos, considero que tampoco tenemos que obsesionarnos con eso, nos han salido malos partidos y hay que proseguir luchando.

— El calendario no da tregua y ya este domingo, a partir de las 13.00 horas en el pabellón Rita Hernández, en Telde, afrontarán el compromiso de ida de la final de la Copa EHF Challenge ante el MKS Perla Lublin. ¿Qué valoración hace del conjunto polaco?

— Es un equipo de bastante envergadura, con jugadoras de mucha calidad y que están realizando un gran torneo. El MKS Perla Lublin cuenta con una central (Kinga Achruk) que regresó esta temporada tras varias temporadas jugando en equipos más potentes, y también dispone de una lateral izquierdo (Dagmara Nocun) muy fuerte, muy alta y con un buen lanzamiento exterior (lleva 51 goles en esta competición). Sabemos que son jugadoras de bastante actividad.

— ¿Dónde cree que pueden estar las claves para levantar este trofeo por segunda ocasión?

— Creo que no debemos pensar más allá del primer partido para obtener un buen resultado, intentando conseguir una renta lo más amplia posible para luego jugar la vuelta en una pista muy difícil en Polonia, puesto que es un pabellón muy grande y se dan cita muchos seguidores.

— Se da la casualidad de que el Lublin eliminó al Rincón Fertilidad Málaga, el último rival liguero del Rocasa Gran Canaria, en los cuartos de final de este torneo continental. ¿Les adelantaron algo?

— Sí, también en la Copa de la Reina coincidimos y nos dieron referencias. Nos comentaron que se trata de un equipo ganable, que si hacemos las cosas bien podemos llevarnos la final y ganar la competición.

— El camino hasta la final no fue fácil. La eliminatoria de semifinales ante el HC Lokomotiva Zagreb fue tremendamente exigente e igualada (empate a 26 en Croacia y a 25 en el Antonio Moreno)...

— La verdad es que más igualada imposible. Sabíamos que sería una eliminatoria muy complicada ante el actual campeón y nuestro verdugo la pasada temporada porque se trata de un gran equipo, y se vio en el resultado. En la ida en Croacia fuimos ganando casi todo el partido, pero en los últimos minutos, debido a unas cuantas exclusiones que nos pasaron factura, se llegó a esa igualdad final. Y en el encuentro de vuelta no nos salieron bien las cosas, pero, al final, con ese golazo de Sayna (Mbengue) logramos pasar a la final.

— Sayna Mbengue convirtió el empate de golpe franco con el tiempo cumplido. ¿Cómo vivió ese momento histórico?

— Ese gol será difícil de olvidar. No solo por el golazo si no porque significó el pase a una final europea. Encima es muy complicado anotar ese tipo de goles y confiamos en ella porque tiene mucha envergadura y lo ejecutó a la perfección. Esperó que ellas bajaran del salto y fue el momento en el que soltó el balón. Y todas contentísimas.

— El apoyo de la afición resultará determinante para soñar...

— Por supuesto. Hace dos temporadas ganamos, en parte, gracias a los aficionados. La gente respondió muy bien tanto en la semifinal como en la final, y esperamos que esta temporada sea igual. Queremos seguir haciendo historia y, sin su ayuda, no será posible. Realizamos un llamamiento a la afición, que por favor nos apoyen y nosotras daremos todo lo que tenemos para conseguir esa copa tan ansiada.