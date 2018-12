Juan Espino es leyenda al ser The Ultimate Fighter

El grancanario Juan Espino ha hecho historia en la UFC, al convertirse en el primer español en ganar una pelea en a UFC. Antes lo habían intentado Alberto Cerro León, Enrique Marín y Abner Lloveras, pero Juan Espino, ahora apodado El Guapo, es el primero que entrar a la Ultimate Fighting Championship por la puerta grande tras alzarse con el título de The Ultimate Fighter. Desdes Las Vegas, poco después de conseguir el título TUF, atendió a CANARIAS7. «Soy feliz, es el momento más importante de mi carrera», afirmó eufórico. «Esta victoria, entrar en la UFC por la puerta grande, es algo que no había conseguido ningún español. Como grancanario, como canario, es un orgullo representar a mi tierra y haber conseguido algo histórico», manifestó el campeón a este diario.

Juan Espino se convirtió en ganador de la temporada 28 de The Ultimate Fighter en el combate que tuvo lugar la pasada noche en Las Vegas, Nevada ante el estadounidense Justin Frazier. «Hice un pacto conmigo mismo para que los nervios no me afectaran y estar concentrado. Tuve que abstraerme para no pensar en el momento histórico que estaba viviendo. Me centré en la pelea, en ganar a Justin, para no desconcentrarme pensanso en lo que estaba cerca de conseguí». Una llave al brazo derecho de su oponente, el otro finalista del TUF, a los 3:36 minutos del primer asalto le valió su primer triunfo en la UFC. «Estaba convencido de que iba a ganar. Justin es un buen oponente, llegaba con un récord muy bueno (10-2) y después de hacer una gran competición. Pero estaba ante la oportunidad de mi vida y no podía fallar», asevera Juan Espino, ahora consciente del hito histórico que ha conseguido en el deporte.

Desde el arranque de la pelea el grancanario fue muy superior, dominó a su rival, lo llevó a la lona en un par de ocasiones. En el último derribo se fue al control lateral, primero anuló el brazo izquierdo y después procedió a la llave en el otro para obligar al estadounidense a rendirse. «La estrategia que tenía era moverme bastante, pero al llegar al octógono, comprobé que era muy pequeño y no iba a tener la capacidad del movimiento que esperaba. Busqué la forma de poner nervioso a mi rival. Sabía que cuando Justin está nervioso o no esta cómodo lo primero que hace es tirarse. Entonces me puse a lo zurdo y me paré en el centro del octógono, cosa que a él no le cuadró dentro de sus puños y se tiró sobre mí a noquearme».

El luchador mejor de la noche

EL Guapo tuvo el control de la pelea en todo el momento y acabó con Frazier con mucha autoridad, lo que le valió el reconocimiento del público y la UFC. «A partir de ahí fue un trabajo de desgaste, incluso dejé que se levantara para poder trabajarlo también, lo volví a tumbar y cuando volvió a caer ya estaba bastante tocado. El primer derribo lo hice bastante alto porque, aunque físicamente no le iba a hacer daño, sí mentalmente le iba a afectar. Eso le terminó minando la moral», describe el grancanario, elegido el mejor finalista de la noche.

Juan Espino, al que CANARIAS7 le ha hecho seguimiento en toda su trayectoria profesional, dedica en la cumbre de su carrera este hito para el deporte español con impacto mundial a toda la gente que ha confiado él desde que se inició en la lucha canaria hasta alcanzar la competición más prestigiosa de las artes marciales mixtas entrando en la UFC y consiguiendo e título TUF.

«Se lo dedico a toda mi familia, especialmente a mi madre, que sé que lo está pasando mal porque este es un deporte bastante agresivo, y a mis hermanas. Y a la gente que siempre ha estado a mi lado durante todos estos años. Incluso a los que no creyeron en mí, porque ellos me motivaron a levantarme y seguir mejorando», asegura Juan Espino.

Apoyo de Miguel Ángel Ramírez y una delegación canaria