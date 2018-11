Espino: «Quiero entrar por la puerta grande en la UFC ganando el TUF»

Después de asegurarse una plaza en la UFC (Ultimate Fighting Championship) tras pasar a la final del reality The Ultimate Fighter 28, Juan Espino quiere entrar por la puerta grande en la competición más importante del mundo de artes marciales mixtas. Para ello el grancanario deberá vencer mañana en la gran final del TUF a Justin Frazier en Las Vegas.

«Aunque ya he conseguido mi objetivo principal, que es estar en la UFC, quiero ganar la gran final. Soy consciente de que será muy difícil ante Justin Frazier, un rival muy completo que llega con un récord de 10/2 a la pelea», asevera cauto a CANARIAS7 en las horas previas de un evento que paralizará el planeta.

Aunque Espino, ahora apodado El Guapo, parte como favorito en las apuestas, sobre todo tras la exhibición ante Maurice Greene en la anterior pelea, no se confía y respeta a su rival. «Será una lucha muy complicada e igualada. Justin tiene un récord muy bueno y, aunque entró en la casa de The Ultimate Fighter 28 sin ser uno de los favoritos, ha conseguido ganarles a rivales muy duros de mi equipo en los últimos meses. Espero poder rendir al máximo y finalizar la competición alzándome con la victoria. Las derrotas son mías, pero las victorias quiero que las disfruten todos los que me han apoyado. Por ellos también quiero ganar esta final», asevera la nueva estrella de la UFC.

Tras asimilar que ya es UFC, ahora se muestra ambicioso de cara al futuro. «Quiero ganar primero en Las Vegas y, a partir de ahí, comienza lo más difícil. Pero estoy preparado para pelear entre los mejores. Mi entrenador en el TUF, Robert Whittaker, me ha dicho que tengo todas las condiciones para triunfar en la UFC, pero soy consciente de la dureza de la competición. A pesar de ello, estoy preparado tanto física como mentalmente para todo lo que se avecina. Siempre me he levantado ante las dificultades, nunca he dado la espalda a los retos y este es el más importante de mi carrera», reconoce motivado y optimista. «Estoy convencido de que voy a ganar, pero si no es así ya he asegurado mi sueño de estar en la UFC después de mucho esfuerzo y sacrificio», asevera desde Las Vegas horas antes de la gran final.