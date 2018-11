Juan Espino hace historia al convertirse en luchador UFC

Un logro que pueden alcanzar muy pocos en el mundo, y del que ya puede presumir Juan Espino. «Estoy muy feliz por lo que he conseguido. La pelea no fue nada fácil, pero le tenía muchas ganas a Greene por todas las faltas de respeto que había tenido durante el programa», afirma feliz Espino a CANARIAS7.

«Todo se lo debo a mi madre y a la gente que siempre confió en mí en los malos momentos»

Un sueño cumplido

La gran final, el día 30 en Las Vegas

Asegurada la plaza UFC tras pasar a la final del reality The Ultimate Fighter 28, Juan Espino quiere entrar por la puerta grande en la competición más importante del mundo de artes marciales mixtas. Para ello deberá vencer en la gran final del TUF a Justin Frazier el próximo 30 de noviembre en Las Vegas.

«Aún me queda la gran final, que será muy difícil ante Frazier. Y aunque ya tengo las puertas de la UFC abiertas, quiero ganar en Las Vegas. A partir de ahí, comienza lo más difícil, pero estoy preparado para pelear entre los mejores. Mi entrenador en el TUF, Robert Whittaker, me ha dicho que tengo todas las condiciones para triunfar en la UFC, pero soy consciente de la dureza de la competición. A pesar de ello, estoy preparado tanto física como mentalmente para todo lo que se avecina. Siempre me he levantado ante las dificultades, nunca he dado la espalda a los retos y este es el más importante de mi carrera», reconoce motivado.