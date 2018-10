Juan Espino vuelve a dar otro paso hacia la UFC

«Conocía a Ben porque mi entrenador también había trabajado con él y me advirtió que tenía las manos muy fuertes y tenía que evitar intercambiar manos con él. Evidentemente es la parte que más necesito mejorar, por lo que busqué la forma más tranquila y con menos riesgo para ganarle, que era moverme bastante y evitar el intercambio de manos parada y sí con desplazamientos porque me facilita a la hora de entrar a derribar. Una vez que estaba en el suelo no busqué finalizar ni hacerle mucho daño con los golpes, solo quería controlar y que el árbitro no parase la pelea. Busqué puntuar y así fue como salió. Es cierto que entraron dos o tres manos que me hicieron mucho daño, incluso me llegó a lesionar y estuve un tiempo sin entrenar que se verá en los siguientes programas», señaló Espino, que reconoce su margen de mejora.

«Para los más puristas de las MMA no fue el mejor combate, pero este es un torneo en el que hay que evolucionar mientras ganas. Lo primero era ganar, lo segundo no lesionarme y lo tercero, no mostrar todas mis armas. Para mí fue perfecto, porque ya estoy en semifinales y me abre las posibilidades de llegar a la UFC porque no solo los finalistas consiguen el objetivo», dijo.