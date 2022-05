Jornada 35 La necesidad contra la opulencia El Atlético, que no hará pasillo al campeón, se juega estar en la próxima Champions frente a un Real Madrid focalizado en el asalto a la 'decimocuarta'

Difícilmente podrían ser más divergentes las sensaciones, dinámicas y exigencias con que acuden Atlético y Real Madrid al pleito de este domingo en el Wanda Metropolitano. Los locales, que solo han sumado cuatro de los doce últimos puntos en liza, apenas han marcado dos goles en las cuatro jornadas precedentes y sienten en el cogote el aliento del Betis, precisan la victoria en su apurada carrera por estar en la próxima edición de la Champions. Los visitantes, en cambio, llegan al derbi montados en la cresta de la ola tras abrochar el pasado fin de semana su trigésimo quinto título de Liga y sellar el miércoles su presencia en la final de la máxima competición continental en otra noche épica que ha disparado la euforia en Chamartín. Será el derbi de la necesidad contra la opulencia.

Consumida por sus aprietos acude la soldadesca del Cholo Simeone a un encuentro en el que el bando rojiblanco requiere de modo imperioso el triunfo para enderezar el rumbo y levantar la moral, alicaída por una pésima racha de resultados que ha puesto al Atlético en serio riesgo de perder el tren de la Champions. Quedar fuera de los cuatro primeros clasificados en el campeonato doméstico supondría un tremendo batacazo deportivo para un equipo que fue campeón el pasado curso y partía como favorito a reeditar el alirón en el actual, tras retener a sus principales figuras el pasado verano y reforzarse bien en el mercado con las llegadas de Rodrigo de Paul y Antoine Griezmann. Pero también representaría un cataclismo económico que obligará a recalibrar el proyecto, amenazando la continuidad de algunos de sus pilares y poniendo en el disparadero al propio Simeone tras once temporadas al timón de la nave colchonera.

«Estamos en un momento determinante de la temporada. Quedan cuatro finales de aquellas catorce que quedaban de la Liga de catorce. Afrontaremos el derbi con ganas, ilusión y entusiasmo. Y tratar de evadirnos a todo lo que se está hablando alrededor. Lo único que nos interesa es el resultado», señaló en la víspera el Cholo, que justificó la decisión del club de no hacer pasillo al irreconciliable vecino de la capital con el argumento de que la obligación de hacerse eco del sentir de la parroquia rojiblanca está por encima del tributo al campeón. «Felicitar al Real Madrid, a los futbolistas, al cuerpo técnico, porque ha hecho un grandísimo trabajo. Tenemos respeto por el Madrid, pero más por nuestra gente», aseveró el argentino.

Simeone, que demandó un Atlético «fuerte, concentrado y competitivo», sabe que el Real Madrid siempre visita el feudo rojiblanco con los ojos inyectados en sangre, por más que llegue a la cita desprovisto de urgencias y con el foco puesto en la final de París del 28 de mayo, lo que hará que Carlo Ancelotti vaya gestionando los esfuerzos de sus titularísimos para que lleguen en condición óptima al duelo con el Liverpool. De ahí que no se fíe de las rotaciones de su homólogo. «La estructura no va a variar, la forma de jugar. El míster es un grandísimo entrenador, con las ideas muy claras. Juegue quien juegue va a mantener la estructura. Varían los nombres pero no la propuesta», adujo.

El técnico del Atlético tiene las bajas por lesión de Joao Félix y de Lemar, así como la de Mario Hermoso, por sanción. Podrá contar, en cambio, con Reinildo, al que Apelación levantó el castigo por la amarilla que vio el pasado fin de semana en San Mamés. Uno de sus principales desafíos es recuperar colmillo ofensivo y todo apunta a que apostará por Cunha como referente en la delantera.

Reválida para Lunin

En el bando visitante, la preparación del derbi vino preludiada por los dos días de asueto que concedió Ancelotti a sus futbolistas como merecida recompensa por la alucinante remontada contra el Manchester City, que se celebró hasta altas horas de la noche del miércoles. Había espacio para dar rienda suelta al júbilo antes de volver al trabajo y repasar el parte de guerra. Militao y Benzema, que salieron tocados de la refriega continental, entrenaron sin problemas y entraron en una convocatoria con seis ausencias: Hazard, Bale, Isco, Marcelo, Alaba y Ceballos.

Ancelotti adelantó la presencia bajo palos de Lunin y se puede dar el lujo de conceder descanso a varios de sus pretorianos, aunque dejó claro que dispondrá un once plenamente competitivo a fin de mantener la integridad del torneo y evitar una bajada de tensión en las tres semanas que restan para lanzar el asalto a la 'decimocuarta'. «Estos cuatro partidos de Liga nos vienen bien porque podemos mantener la dinámica y el ritmo de juego. Vamos a respetar la competición y jugamos contra equipos que se juegan mucho. Hay que respetar esta camiseta y vamos a dar el máximo», especificó.