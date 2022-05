Jornada 35 Simeone: «Tenemos respeto por el Real Madrid, pero más por nuestra gente» El técnico del Atlético justifica la decisión del club colchonero de no hacer pasillo al recién proclamado campeón de Liga

Diego Pablo Simeone afronta un derbi trascendental para que el Atlético esté en la próxima edición de la Liga de Campeones y no quiere ningún tipo de distracciones. Pese a que el duelo con el Real Madrid viene marcado por la polémica desatada en los días previos en torno a la decisión del club rojiblanco de no hacer pasillo al recién proclamado campeón de Liga, el argentino trató de quitar hierro al asunto. «El club hizo un comunicado concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid, a los futbolistas, al cuerpo técnico, porque ha hecho un grandísimo trabajo. Tenemos respeto por el Madrid, pero más por nuestra gente», justificó el Cholo.

¿Qué ha pasado para que ese gesto que en el pasado era un signo de elegancia y caballerosidad se vea ahora como una humillación al rival?, le preguntaron. «Son formas de vida. No sé si en otros campeonatos del mundo se representa esto. Cada sociedad es diferente y la española tiene en este pasillo una muestra de felicitación al rival. Como ejemplo, de donde vengo yo no se utiliza. Vivimos de otra manera también», atajó Simeone.

Más allá de esta controvertida cuestión, el técnico del Atlético resaltó la dificultad de la cita ante el eterno adversario. «Nos encontramos contra un rival que es muy fuerte. Lo seguimos viendo a día de hoy la fortaleza que tiene. Siempre es emocionante enfrentarte a un rival como el Madrid, más después de salir campeón», dijo el Cholo antes de resaltar el carácter crucial del envite para su escuadra. «Nosotros estamos en un momento determinante de la temporada. Quedan cuatro finales de aquellas catorce que quedaban de la Liga de catorce. Afrontaremos el derbi con ganas, ilusión y entusiasmo. Y tratar de evadirnos a todo lo que se está hablando alrededor. Lo único que nos interesa es el resultado», manifestó.

Habló de las cualidades que deberá demostrar el Atlético para llevarse la victoria. «Que esté fuerte, concentrado, competitivo», dijo el argentino, que no espera que el Real Madrid se deje llevar después de abrochar el título de Liga. «No, porque la estructura no va a variar, la forma de jugar. El míster es un grandísimo entrenador, con las ideas muy claras. Juegue quien juegue va a mantener la estructura. Varían los nombres pero no la propuesta», aseveró.

Aventuró, por último, que habrá batalla hasta el último momento por estar en la Champions. «Sabemos que será durísimo hasta el final. Está ahí la Real, el Villarreal, el Sevilla, el Betis. Nosotros estaremos ahí esa búsqueda tras un objetivo que es prioritario en nuestra planificación», cerró.