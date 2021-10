Agüero pasa la noche en el hospital por una taquicardia

A perro flaco todo son pulgas. Eso es lo que debieron pensar los aficionados del Barça cuando en mitad de una nueva noche para el olvido ante el Alavés, Sergio Agüero primero y Gerard Piqué después tuvieron que abandonar el terreno de juego por diferentes lesiones. El argentino se retiró antes del descanso por una pequeña taquicardia que le hizo pasar la noche en el hospital, mientras que el central sufrió una sobrecarga en su pierna derecha y es seria duda para el encuentro de Champions ante el Dinamo de Kiev.

Con estas dos bajas, la enfermería del Barça vuelve a estar hasta arriba. El Kun, que permanece a la espera de que se le realice un estudio cardiológico, se une a la larga lista de bajas que ya tenía Sergi antes del partido contra el Alavés. Ousmane Dembélé, Araujo, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Martin Braithwaite y Pedri no estuvieron ante los de Javi Calleja y es prácticamente imposible que ninguno de ellos esté al 100% este martes dada la proximidad de ambos encuentros.

Esta larga lista de ausencias llueve sobre mojado. Desde que empezara la temporada el Barça no ha podido contar en ningún momento con el once titular que se esperaba cuando Leo Messi y Antoine Griezmann abandonaron la entidad blaugrana. La plaga de lesiones ha sido especialmente dañina en ataque, donde las bajas no han parado de acumularse. Dembélé continúa inédito esta temporada y Braithwaite, Agüero y Ansu Fati cuentan más partidos como ausentes que siendo de la partida.

Esta nueva plaga de lesiones obligará a Sergi a improvisar un nuevo once de circunstancias. Lenglet, Nico, Gavi, Coutinho o Luuk de Jong podrían ser de la partida el día en el que el Barça se juega el ser o no ser en la Champions.