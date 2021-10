Un Real Madrid de titanio vuelve a amenazar el trono

Por novena vez en las once últimas temporadas, la Champions tendrá al Real Madrid entre el póker de aspirantes a la 'orejona'. El conjunto de Chamartín, que no pasó de octavos en las dos campañas que siguieron a la final de Kiev, vuelve a caminar con paso firme en el continente y se medirá con el Chelsea en unas semifinales de altísimo voltaje. Tuvo que sufrir en Anfield. Faltaría menos. Enfrente tenía a otra de las escuadras que han cimentado su grandeza a base de gestas europeas y no entiende de rendiciones, por mucho que añore como nadie el empuje de su hinchada. Pero el equipo de Zinedine Zidane, que había sido recibido a pedradas por los 'hooligans' ingleses a su llegada en una escena deplorable e indigna de un club con tanta solera, respondió con bravura, jerarquía y experiencia para salir del coliseo de Merseyside luciendo músculo y aspirando a todo.

Sostenido por un Courtois imperial en varios tramos de notable padecimiento y apuntalado por el sacrificio de todos sus hombres en un ejercicio de supervivencia al límite, el Real Madrid abortó todos los intentos del Liverpool de poner al rojo vivo la eliminatoria y mantiene intacto el sueño de estar el 29 de mayo en Estambul, sede este año de la final de un torneo que los blancos manejan como nadie. Con esta contabilizan ya 30 semifinales en las 66 ediciones de la antaño denominada Copa de Europa. Un registro tan asombroso como el de Zidane, que ha superado once de las doce eliminatorias de la máxima competición continental que ha afrontado como técnico. Solo falló el año pasado ante el Manchester City. Las nueve primeras preludiaron tres coronas. El tiempo dirá si las dos más recientes vuelven a abrirle las puertas del trono.

Porque el marsellés volvió a dar la talla con su pizarra en otra cita de altura, resolviendo el crucigrama defensivo reconvirtiendo a Valverde como lateral derecho y sentenciando a Odriozola, ya ni el tercero en discordia para esa demarcación, para terminar cegando al Liverpool. Klopp sentó a Diogo Jota, recuperó a Firmino para intimidar con el tridente que maravilló a Europa y envidó con Milner en detrimento de Keita en la sala de máquinas. De nada le sirvió.

0 Liverpool Alisson, Alexander-Arnold, Kabak (Diogo Jota, min. 60), Phillips, Robertson, Fabinho, Milner (Thiago, min. 60), Wijnaldum, Salah, Mané (Oxlade-Chamberlain, min. 82) y Firmino (Shaqiri, min. 82). 0 Real Madrid Courtois, Valverde, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos (Odriozola, min. 72), Modric, Asensio (Isco, min. 82), Vinicius (Rodrygo, min. 72) y Benzema. Árbitro: Björn Kuipers (Países Bajos). Amonestó a Casemiro, Robertson y Phillips.

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en Anfield a puerta cerrada.

Jugosos planteamientos de dos técnicos con mucho callo que auspiciaron un pleito vibrante. El Liverpool comenzó a toda mecha. Courtois tuvo que sacar la capa de héroe en un mano a mano con Salah cuando no se habían cumplido los dos minutos. Para entonces los locales podían dar gracias de seguir con once futbolistas, tras una durísima entrada de Milner que pudo hacerle un destrozo a Benzema pero que el árbitro pasó por alto. También Casemiro rozó la expulsión por un patadón a Milner que se quedó en amarilla.

Los 'reds' recuperaron la agresividad que les caracterizó no hace tanto tiempo, atemperada por las lesiones y el vacío ambiental en un curso convulso. Klopp ordenó una presión muy adelantada que hizo pasar las de Caín al Real Madrid en una presentación fulgurante de los británicos. Milner volvió a exigir una gran respuesta de Courtois con un latigazo desde la frontal y Mané no fue capaz de atrapar en boca de gol un centro de Alexander-Arnold endiablado.

Imperial Courtois

Al frenesí del cuadro de Klopp respondió el Real Madrid con posesiones sosegadas en cuanto tuvo oportunidad, que no fueron demasiadas. Bajar las pulsaciones para acelerar en el momento propicio fue clave en la victoria obtenida una semana atrás en el Alfredo Di Stéfano, donde la destreza del bloque de Zidane con el cambio de marchas reventó a la tierna zaga del Liverpool. La retaguardia 'red' volvió a mostrar sus costuras en Anfield y dio aliento al cuadro visitante tras unos minutos de mucho sufrimiento. Robó Benzema a Robertson y se lanzó a la carrera, pero el disparo del ariete se estrelló contra el palo en la primera aproximación verdaderamente dañina de los blancos, a los que les faltó profundidad y les sobraron pases erráticos antes del descanso. De una de esas pérdidas pudo venir un gol de Salah, pero el egipcio dio demasiado arco a un golpeo que perseguía la escuadra y se marchó alto.

El segundo acto comenzó como el primero, con el Liverpool apretando con mucho ímpetu y el Madrid resistiendo. Firmino lanzó el primer aviso con un remate a bocajarro que Courtois repelió como pudo. Visto que no lograba romper el cerrojo, Klopp se la jugó a la desesperada. Fuera Milner y Kabak; dentro Thiago y Diogo Jota. Cuatro atacantes y un violinista para elevar la apuesta. Se tapó más la cabeza pero descubrió los pies. Vinicius, a toda velocidad, estuvo a punto de pasarle la factura, pero Alisson le salvó con una salida providencial. Salah volvió a amenazar con sus caracoleos en el área, pero Militao se cruzó en su camino. El central brasileño, que negó poco después el gol a Firmino, tenía su tercera prueba de fuego consecutivo y también la superó con nota. Porque el asedio, por tierra, mar y aire, era permanente.

Sorprendió Zidane retirando a Kroos y Vinicius para dar entrada a Odriozola y Rodrygo, lo que significaba devolver a Valverde al centro del campo y prescindir de dos de los grandes protagonistas del partido de ida. No se resintió pese a ello el Real Madrid, que tuvo otra oportunidad de matar definitivamente la eliminatoria en un cabezazo picado de Benzema a centro de Militao que no cogió puerta. El Liverpool no se dio por vencido ni en el descuento, pero el Madrid fue de titanio. Con semejante grado de compromiso no hay meta imposible.