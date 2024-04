Guardiola: «Cuando digo cosas positivas del Madrid, la gente no me cree»

Óscar Bellot Madrid Martes, 16 de abril 2024, 13:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Sé que cuando digo cosas positivas del Madrid, la gente no me cree. Cuando era futbolista o ahora como entrenador, la gente mira mis comentarios y yo no puedo controlar eso», señaló Pep Guardiola en la previa del duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que medirá al Manchester City con el Real Madrid en el Etihad. Será la vigesimoquinta vez en su carrera como entrenador que el de Santpedor se mida al conjunto de Chamartín, un rival muy significativo para él dado su pasado en el Barça. «Jugar contra el Real Madrid siempre es un gran partido. Es especial para mí, me he enfrentado a ellos muchas veces. Pero esto no cuenta para ganar mañana. Hay cosas que no hicimos bien la última vez. Tenemos que hacer las cosas mejor», aseveró el catalán.

Guardiola confía en que su equipo mantenga la motivación intacta pese a haberse quitado un peso de encima al levantar la Champions la pasada campaña. ¿Siente menos presión que el año pasado?, le preguntaron. «Espero que no, hace falta esa presión. Si piensas que ya lo has hecho, no tendremos ese extra. Hambre para competir estos partidos. Hay que llevar la energía adecuada y necesitamos a nuestra gente. A veces hay que sufrir porque es imposible dominar durante los 90 minutos. Estamos preparados para rendir el nivel máximo», acotó el míster del City. Dejó caer Guardiola que guarda «alguna sorpresa» para el partido del miércoles como ya hiciera Carlo Ancelotti en el Bernabéu (3-3) al centrar la posición de Vinicius para dejarle libre la banda izquierda a Rodrygo y jugó al escondite cuando le interrogaron acerca de la posible titularidad de Kyle Walker para intentar secar al '7' del Real Madrid. «Voy a ver en el entrenamiento. Lo ha hecho bien en los últimos dos o tres No sé si va a empezar en el banquillo, pero creo que va a estar con nosotros mañana. Sabemos lo físico que es y lo difícil que se lo pone a los rivales», manifestó sobre el lateral diestro. Tuvo palabras de alabanza para Jude Bellingham, apagado en la ida pero indiscutible estandarte de este Real Madrid junto a Vinicius. «Jugar en un club top como el Real Madrid no es muy fácil acostumbrarse rápido y él lo ha hecho. A la edad que tiene creo que lidia muy bien con la presión. Es un jugador excepcional», indicó sobre el todocampista de Stourbridge. Respeto ¿Es más fuerte este Real Madrid que el de la temporada pasada?, le interrogaron a Guardiola después de que Bernardo Silva se pronunciase en ese sentido. «No estoy de acuerdo con Bernardo. El Madrid del año pasado también era muy bueno con Benzema y con Modric. Es un equipo excepcional», especificó al respecto un técnico que vuelve a tener al City en disposición de lograr el triplete, pero que todavía no quiere pensar en ello. «Estamos muy lejos de esos sueños. Tenemos uno o dos partidos en FA Cup, un par de puntos de ventaja en la Premier... pero, ¿qué son dos puntos de ventaja? No se ha terminado. Nada cambia para mí, quedan seis partidos y hay que ir partido a partido. El año pasado empecé a pensar en el triplete después de ganar la final de la FA Cup», sostuvo. Aventuró que el choque de este miércoles será diferente al del pasado año en el Etihad. «Si ayer llegamos a jugar contra el Madrid, sería diferente al de mañana. No hay dos partidos iguales, ellos aprendieron, nosotros aprendimos«, recalcó en una comparecencia en la que enfatizó su respeto por el cuadro que comanda Ancelotti. »No tengo miedo al Madrid, pero sí le respetamos mucho. Siempre le he respetado. Si logran ganarnos mañana, les felicitaremos», remachó.