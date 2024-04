Ancelotti: «Nada me quita el sueño, solo si ceno mucho»

Carlo Ancelotti encara con tranquilidad el duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que medirá al Real Madrid con el Manchester City este miércoles en el Etihad. «A mí nada me quita el sueño, solo si ceno mucho. Tengo confianza en mis jugadores», dijo en la víspera de un choque en el que los blancos tratarán de romper su maleficio en un recinto en el que no conocen la victoria tras cinco visitas previas saldadas con dos empates y tres derrotas.

«Siempre digo que la estadística se hace para romperla», subrayó el transalpino, que abogó por «no mirar a lo que ha pasado» sino pasar página para «competir» en busca del pasaporte a semifinales de la Champions. «El resultado es igualado, hay otros 90 minutos y todo puede pasar. Tenemos confianza y calidad para crear problemas», enfatizó.

«Hay muchos equipos en Europa que son muy fuertes y pueden pelear por ganar esta competición. En los tres últimos años nos hemos enfrentado con el City y siempre han salido partidos espectaculares. Mañana va a ser igual», indicó Carletto en una comparecencia en la que dijo no guardarse ningún as en la manga para desconcertar a Guardiola. «Pep se puede quedar tranquilo, que no voy a hacer magia», apuntó en medio de las risas de la sala.

Lejos de giros tácticos o cambios inesperados en el once, Ancelotti explicó que el Real Madrid deberá jugar un partido «completo» para asaltar el Etihad. «Atacar y defender bien. No perder la pelota, intentar jugar bien a la contra… tiene que ser un rendimiento completo. No estamos enfocados solo en un aspecto», argumentó el técnico, que apeló a la historia del Real Madrid como medicina frente al nerviosismo. «El madridismo está tranquilo, no creo que esté inquieto. El Madrid siempre ha competido en esta competición. El aficionado del Madrid no tiene que ser el más inquieto en esta competición, tiene que ser el más feliz», aseveró.

El compromiso de Bellingham

Valoró la amenaza de Erling Haaland, que no ha logrado marcarle aún al Real Madrid pero al que el técnico describió como «uno de los jugadores más peligrosos que tiene el City». «Que no apareciese fue mérito de nuestra defensa, pero puede ser el mejor delantero centro del mundo y siempre es muy peligroso», acotó.

Se detuvo también en la figura de Jude Bellingham, «un jugador muy moderno, conm mucha calidad, muy técnico y muy fuerte físicamente». Recalcó que el inglés «lo está haciendo muy bien», se mostró convencido de que va a ser «uno de los jugadores más importantes en el Real Madrid porque solo tiene 20 años» y se trata de un futbolistas «fantástico». Y restó importancia al bajón goleador que ha experimentado el '5' en lo que va de año 2024. «Lo que pido a los jugadores es trabajar por el equipo. Esto significa actitud y compromiso. Lo que ha hecho Bellingham en la primera parte de la temporada ha sido un plus porque ha hecho muchos goles que nadie esperaba. El trabajo de los jugadores de enfrente se nota también porque somos el equipo menos goleado de la Liga», especificó.