Bellingham: «No sé quién es el favorito, pero sí que somos el Real Madrid»

Jude Bellingham pisará este miércoles el Etihad por tercera ocasión en su carrera, la primera vistiendo la camiseta del Real Madrid. El británico, gris en la ida, será la principal novedad en el once que presenten los blancos respecto al que cayó con estrépito el pasado curso en el recinto mancuniano (4-0) y afronta el duelo con ganas de reivindicarse dejando su impronta en otro gran escenario del fútbol europeo.

«Con ganas de jugar mañana. Estos son los partidos por los que vienes al Real Madrid. No puedo esperar para jugar», dijo el todocampista de Stourbridge en la que fue su primera comparecencia ante la prensa desde aquella multitudinaria presentación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas celebrada en julio del año pasado en la que encandiló a todos con su aplomo, anticipo de lo que estaría por venir.

Autor de 20 goles y 10 asistencias en lo que va de curso, Bellingham se ha convertido en el mascarón de proa del Real Madrid junto a Vinicius y ya ha brillado en la Champions, primero con el Dortmund y después en su actual equipo, con el que certificó cuatro tantos en la fase de grupos. Ahora le toca brillar en un partido sobre el que estarán depositadas las miradas de todos y Bellingham encara el desafío rebosante de seguridad en las opciones de su equipo. «Hablan de triplete, de un equipo maravilloso, pero este es el feeling desde fuera. Yo nunca apuesto, no sé quién es el favorito, pero sí que somos el Real Madrid y que tenemos jugadores maravillosos. Tenemos confianza», acotó en la sala de prensa del Etihad.

«Espero que el equipo gane. Todo lo demás queda en segundo plano. Quiero ser eficaz en el partido, ayudar mucho tanto ofensiva como defensivamente. Va a ser un partido muy duro, pero somos un gran equipo y tenemos que demostrar nuestras cualidades», desgranó un futbolista que pidió valentía para dejar atrás el duro rapapolvo que sufrió el Real Madrid en su anterior comparecencia en la guarida 'sky blue'.

«Hablé con algunos de los que jugaron el año pasado. Fue muy duro. Yo también he experimentado derrotas difíciles, entiendo la frustración, pero tienes que entender que es un nuevo partido. Hay que ser valientes y jugar», proclamó en una intervención en la que apeló al colectivo por encima de las individualidades. «Te enfocas en un jugador y después tiene diez más que te pueden crear problemas. Se trata de atacar y defender como equipo. Tenemos que ser valientes para jugar nuestro juego. Hay que hacer ajustes, pero también ser fieles a lo que hacemos», razonó.

Alegato contra el racismo

Con el habitual dominio del escenario que le caracteriza, Bellingham aprovechó la expectación mediática para lanzar un alegato en contra del racismo, días después de que su compañero Tchouaméni volviese a ser objeto de un episodio xenófobo en el estadio del Mallorca. «Cuando vamos fuera de casa, en la Liga, estás tan acostumbrado a esto... No sabía que había pasado este incidente y hay que hacer más. Es una cosa horrible. Esos abusos no deberían pasar y la gente del poder tiene que hacer más, sobre todo con Vinicius. Se carga la culpa en la forma que tiene de jugar y de expresarse y no es justo. Es muy triste escuchar historias como esta. Hay que hacer un llamamiento a las personas que tienen cargos», explicó.

Se refirió al bajón de rendimiento que ha experimentado en los últimos meses. «Empecé la primera mitad de la temporada muy bien hasta enero. Lo que me mata un poco el ritmo fue la lesión contra el Girona, más que nada. Finalmente supero el dolor en el tobillo, juego contra el Valencia, marco y me sancionan. Sí me ha afectado. Al principio de la temporada jugaba siempre y tenía muy claro lo que tenía que hacer. En los últimos meses he tenido que cambiar cosas, no me importa, pero pierdo un poco de eficacia. No me importa la crítica», manifestó un jugador que no siente ansiedad por mantener sus cifras goleadoras. «Lo que me produce ansiedad es cuando no marco y el equipo no gana. Yo quiero añadir diferente habilidades y contribuir al equipo. Me encanta marcar goles, pero entiendo que puedo tener más efecto en el partido de forma diferente. No esperaba marcar tantos goles. No soy de poner retos ni objetivos. Yo dije que quería empezar con un solo gol y voy por 20. Espero que pueda marcar más goles en la temporada», atajó.

Cubrió de elogios a Ancelotti, el entrenador que mejor ha sabido potenciarle. «Sería justo decir que es el que mejor rendimiento me ha dado. Él me llena cada día de confianza, te hace sentir cómodo. Me ha ayudado mucho y me ha hecho creer que puedo ser todavía mejor de lo que soy. Gracias a él mis inicios en el club han sido positivos«, indicó en una rueda de prensa en la que reconoció el interés mostrado en su día por el City a la vez que dejaba claro su amor por el Real Madrid. «Hablé con muchos clubes en Dortmund, pero cuando el Real Madrid me llamó no lo pensé dos veces. Lo grande que es el club, el proyecto de futuro, la oportunidad de jugar con grandes jugadores… Por eso no lo pensé dos veces», cerró.