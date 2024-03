El Gobierno lamenta el daño reputacional al fútbol español: «La codicia les ha llevado a caer en la corrupción»

A punto de cumplir sus primeros cien días como presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes vive una de las situaciones más convulsas del fútbol español de los últimos tiempos, con el registro ayer de la Federación Española de Fútbol en el marco de una causa sobre supuestas irregularidades en contratos gestados en los últimos cinco años, algunos de ellos vinculados con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El dirigente reconoció su indignación seria por las detenciones llevadas a cabo por miembros de la UCO en la FEF y consideró que «hay personas que no merecen estar donde estuvieron», mientras que aseguró que no le parecía razonable que se llevado a cabo «en este contexto» el proceso electoral en el ente federativo. «Cuando las cosas se hacen mal se actúa, y debemos esperar a la Justicia», dijo el dirigente, dejando entrever que Gobierno no intervendrá la Federación Española de Fútbol.

El secretario de Estado reiteró que el estado español está actuando con la intervención de la Guardia Civil, pero recordó que la Federación pertenece a organizaciones como la FIFA y la UEFA, «que también pueden tomar decisiones», como la que adoptó la primera de inhabilitar a Luis Rubiales durante tres años por su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso en los morros a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas. «Son caminos independientes, complementarios, cada uno dentro de sus responsabilidades actúa. España está actuando desde el punto de vista del poder judicial, desde el punto de vista de la Guardia Civil como policía judicial y como ven con todas las garantías y con toda la determinación», destacó.

Uribes quiso dejar claro que toda esta situación hace un «daño reputacional a la imagen del fútbol, cuando somos un referente en el mundo», aunque no obstante consideró que «no existe riesgo alguno» para la candidatura «sólida» de España al Mundial 2030 y que la labor del Gobierno será la de trabajar con la Federación para reencontrar el camino de la normalidad. «Somos los impulsores, somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura, con servicios públicos, con trenes de alta velocidad. Somos un país extraordinario como se ha demostrado tantas veces para organizar eventos deportivos y de otra naturaleza, que lo hacemos bien y con éxito», manifestó a las puertas del Work Café Santander de Madrid.

«La codicia de algunas personas les ha llevado a caer en la tentación de la corrupción y vamos a ver en qué se concreta y si hay delito, que lo tendrá que determinar la jueza», aseguró el dirigente ante la prensa en la presentación del campus de Vicente del Bosque.

Cuestionado por la petición que le hecho el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán, para que inhabilite al presidente de la Comisión Gestora de la FEF, Pedro Rocha, Uribes aclaró que se estudiará y si tiene fundamento se trasladará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Por otro lado la ministra de Formación Profesional, Euducación, Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegura que «todo el peso de la ley caerá sobre las personas que se han enriquecido de forma ilícita a través de la FEF» y espera la «máxima colaboración» con la Justicia para que la investigación que está en curso pueda esclarecerse.