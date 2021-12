Luis Enrique elimina a Ramos de la Eurocopa

Si Luis Aragonés se atrevió en su día a prescindir de un icono como Raúl González Blanco y la osada apuesta precedió a la etapa más gloriosa de la selección española, Luis Enrique ha ido todavía más lejos al eliminar al capitán Sergio Ramos de la Eurocopa 2020. En su caso, esgrime el sólido argumento de que a día de hoy está lesionado y solo ha participado en siete encuentros desde enero. Fue el bombazo en una lista histórica de 24 elegidos, dos menos de lo permitido por la UEFA, en la que por primera vez en un gran campeonato no hay jugadores del Real Madrid.

Estaba cantado el estreno de Aymeric Laporte, nacionalizado de forma exprés por el Consejo de Ministros, y sorprenden los regresos del navarro César Azpilicueta, defensa notable, «experimentado, polivalente y buen conocedor de la selección», y de Pablo Sarabia, «versátil» delantero del PSG al que ya quiso llamar antes pero estaba lesionado. Llama la atención que haya representantes de hasta 17 equipos de cuatro ligas diferentes, la española, la Premier, la Bundesliga y la Serie A. 14 de los elegidos compiten fuera de España y diez de ellos en Inglaterra. El Manchester City es el club que más hombres aporta (4), seguido del Barça con tres y del Villarreal y el Atlético, ambos con dos. Del resto, solo uno por club.

Más allá de novedades y altas o bajas de última hora, los focos apuntaban a Sergio Ramos, que aceptó con elegancia y sin polemizar su ausencia. Luis Enrique se encontraba en una situación peliaguda, ya que le iba a pillar el tren sí o sí. Si prescindía del central sevillano, porque se cargaba nada menos que para la fase final de una Eurocopa al gran capitán, al jugador que suma 180 entorchados internacionales, a solo cuatro del récord mundial que ostenta el egipcio Ahemd Hassan. Y si lo llamaba, porque ahora no se lo merece y sería injusto con otros de mejor rendimiento.

Enorme riesgo asume quitar al líder natural de La Roja, con quien hasta ahora Lucho mantenía una relación idílica y al que siempre alabó por su «calidad, compromiso, liderazgo y referencia» para los jóvenes. Ramos ha estado presente en cuatro fases finales de Copas del Mundo, todas desde 2006, y en tres Eurocopas desde el título logrado en 2008 en Viena. Faltan aún casi tres semanas para el estreno de España en el Europeo ante Suecia, el 14 de junio en La Cartuja de Sevilla, pero mantener a Ramos suponía, por el contrario, elegir a un futbolista más por lo que representa que por su valor actual.

El central todavía del Real Madrid, aunque sigue sin renovar y termina contrato, ha completado su peor temporada a causa de las lesiones: una operación de rodilla, diversas dolencias musculares y actualmente una tendinosis que le mantiene sin jugar con Zinedine Zidane desde la eliminación ante el Chelsea en la Liga de Campeones, el pasado 5 de mayo. Su última convocatoria con España fue rocambolesca. Se produjo con ocasión de los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022, hace ya dos meses. Disputó solo el primer tiempo ante Grecia, no contó ante Georgia y disfrutó de los minutos de la basura en el 3-1 ante Kosovo en La Cartuja. Se lesionó, precisamente, haciendo los típicos ejercicios postpartido.

«Me pagan por tomar decisiones. Sergio no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni entrenar con el grupo. Se lo comuniqué ayer por teléfono. Es difícil y duro. Me sabe mal, porque es muy profesional y siempre ha ido a la selección al máximo nivel, pero busco siempre el beneficio del equipo y lo que considero mejor para el grupo y para Ramos si piensa de forma más egoísta y en recuperarse bien», justificó el preparador gijonés. No suele hablar de los ausentes pero era obligado hacer una excepción por ser quien es y el «ruido mediático» que se genera.

La renuncia de Iñigo Martínez

Confesó que, precisamente debido a las lesiones, sobre todo en el lateral derecho, no es la lista que le hubiera gustado dar. También se acordó en este duro momento de habituales que tampoco están como Carvajal, de baja médica, Mikel Merino, Sergi Roberto o Canales. En el caso de Iñigo Martínez, su ausencia se debe a una renuncia personal por cansancio físico y mental, y necesidad de descanso. Así se lo ha comunicado el defensa vasco al Athletic y a la Fedeación.

Negó el seleccionador que la baja de Ramos se relacione con la llamada de Laporte, «un jugador top con experiencia internacional que compite en uno de los mejores equipos del mundo», y declinó ofrecer algún dato sobre la conversación privada que mantuvo con el sevillano. Nada tiene que ver su ausencia con su posible presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. «No hemos hablado de eso porque yo no tengo potestad. Para eso hay un seleccionador y es Luis de la Fuente», remachó Luis Enrique.

Sus elegidos para intentar recuperar la gloria perdida disfrutarán de unas mínimas vacaciones antes de concentrarse el 31 de mayo en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Poco tiempo para el trabajo y dos amistosos de preparación en la Comunidad de Madrid, el primero ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 4 de junio en el Wanda Metropolitano, y el 8 ante Lituania, en Butarque, feudo del Leganés.

Los 24 futbolistas convocados para la Eurocopa:

Porteros: Unai Simón (Athletic), David de Gea (Manchester United) y Robert Sánchez (Brighton).

Defensas: César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona) y José Luis Gayà (Valencia).

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Atlético) y Fabián Ruiz (Nápoles).

Delanteros: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) y Pablo Sarabia (PSG).