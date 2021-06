Coser y cantar ante Eslovaquia

Los amigos aparecen cuando más se les necesita. Justo lo que hizo este miércoles Eslovaquia en La Cartuja. Es cierto que hasta ahora no teníamos referencias de una amistad hispano-eslovaca, pero ha debido ser porque este tipo de cuestiones geoestratégicas y sentimentales muchas veces se guardan en secreto. La selección que dirige Stefan Tarkovic fue exactamente lo que España necesitaba en un partido tan comprometido: un equipo de chirigota que sólo aguantó vivo media hora hasta que él mismo se pegó un tiro para facilitar las cosas a su rival. La tropa de Luis Enrique agradeció los múltiples favores y se dio un festín. La goleada fue todo un alivio para la Roja, que salió del atolladero aunque la victoria in extremis de Suecia ante Polonia le condenó a un cruce muy comprometido en octavos ante Croacia.

0 Eslovaquia Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (Lobotzka, m. 46); Haraslin (Suslov, m. 69), Hamsik (Benes, m. 90), Mak (Weiss, m. 69) y Duda (Duris, m. 46). 5 España Unai Simón; Azpilicueta (Oyarzabal, m. 77), Eric García (Pau Torres, m. 72), Laporte, Jordi Alba; Busquets (Thiago, m. 71); Koke, Pedri; Sarabia, Morata (Ferrán Torres, m. 66) y Gerard Moreno (Adama Traore, m. 77). GOLES: 0-1: min. 29, Dúbravka (p.p); 0-2: min. 47, Laporte; 0-3: min. 55, Sarabia; 0-4: min. 66. Ferran Torres ; 0-5: min.70, Kucka (p.p)

ÁRBITRO: Bjorn Kuipers (Holanda). Mostró amarilla a Duda, Busquets, Jordi Alba y Skriniar

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo E de la Eurocopa 2020, disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla ante unos 12.580 espectadores.

Salvo esta circunstancia, a España todo le salió bien en la calurosa tarde sevillana. Empezando por los cuatro cambios que introdujo el seleccionador. Sorprendió mucho que prescindiera de Marcos Llorente. Pareció un riesgo absurdo en un equipo demasiado académico que, si algo necesita en ataque, es la capacidad de sorpresa de futbolistas indetectables por su juego frenético y heterodoxo como el madrileño. Pero la debilidad de Eslovaquia fue tan aparatosa que ni siquiera permitió calibrar el peso de esa ausencia. Lo que permitió fue comprobar la enorme jerarquía de Busquets, impecable hasta que fue sustituido por precaución, la solidez que aporta Azpilicueta en defensa y el buen momento de Sarabia, autor de un gol y protagonista de otros dos, entre ellos el primero.

Se llevaba media hora de partido y España volvía a parecerse a la de los dos encuentros anteriores, aunque esta vez jugando mucho más tranquila ante la nulidad absoluta de los eslovacos, que sólo pasaban del centro del campo cuando su portero daba un patadón hacia su banda derecha. La Roja dominaba de cabo a rabo la posesión y fallaba ocasiones, incluso un penalti en una acción desgraciada de Hromada que, queriendo despejar, pegó una patada a Koke. El VAR se lo hizo saber el árbitro. Era el minuto 11. Morata desperdició la pena máxima y fue inevitable preguntarse si la falta de contundencia iba a condenar de nuevo a España a un partido frustrante hasta la desesperación. A la media hora, sin embargo, llegó uno de esos momentos en los que el fútbol nos encandila con sentido del humor. Del humor absurdo, en concreto.

Fue inevitable sonreír al ver cómo llegó ese gol vital y promisorio que la selección no encontraba ni por tierra, ni por mar, ni por aire, ni desde el punto de penalti. Un defensa eslovaco hizo una salida de balón que debería mostrarse en las escuelas de fútbol como un ejemplo del horror. Sin ningún tipo de presión, dio un pase perfecto a Sarabia, que lo aprovechó para perfilarse y lanzar un zurdazo magnífico desde el borde del área. El balón cogió vuelo tras rebotar en el larguero. Se fue muy alto en vertical y empezó a caer en dirección a la portería con un efecto peligroso. Dubravka, el héroe de su equipo tras detener el penalti a Morata, se lió de mala manera con eso que los anglosajones llaman el 'timing'. Nervioso, saltó a destiempo, se equivocó de mano y, en lugar de despejar, introdujo el balón en su portería. Un desastre, vaya, de esos que ahora prenden las llamas del escarnio en las redes sociales.

Sentencia Laporte

El 1-0 fue una bendición para la Roja, a la que se le quitó un peso enorme de encima. Y no sólo eso: también sirvió para que Eslovaquia terminase de desaparecer. Si Unai Simón se hubiera pasado el partido dormitando apoyado en un poste con un sombrero mexicano nada hubiese cambiado en el resultado. Los jugadores de Luis Enrique siguieron a lo suyo y acabaron sentenciando justo antes del descanso. Dubravka y su defensa se liaron de mala manera dentro del área y permitieron que Gerard Moreno pudiera colgar un gran pase que Laporte cabeceó a la perfección. Quedaba toda la segunda parte, pero los deberes ya estaban hechos. España, sin embargo, no quiso relajarse en la reanudación. Necesitada de una reivindicación, sabía que tenía una oportunidad extraordinaria para lograrla. Aquello era coser y cantar, y a poco que mantuviese la ambición y el ritmo, podía pegarse un banquete. Es lo que hizo.

Todo fue muy fácil. Demasiado. Eslovaquia, sencillamente, no existió en ninguno de los conceptos básicos del juego. Sus costuras estaban deshechas y su defensa era un coladero. En el minuto 55, una llegada de Jordi Alba por su rincón permitió a Sarabia firmar el 3-0 como tantas otras veces lo ha hecho Messi aprovechando esa misma conexión. Poco después llegaron los cambios. Había que refrescar al equipo y era obligado pensar en el cruce de octavos. Ferrán Torres hizo el 4-0 en el primer balón que tocó tras salir en lugar de Morata. La manera en que los centroeuropeos defendieron el córner en corto que acabó provocando el 4-0 fue como para que Tarkovic se pusiera a llorar en el área técnica. Y algo parecido sucedió con el quinto gol, que Eslovaquia se marcó en propia puerta, prolongando su harakiri. La goleada, que pudo ser mayor con la entrada por aclamación de Traoré en la parte final y es la más amplia en una Eurocopa desde 2004, sirvió para que se escucharan ya algunos cohetes. No convendría exagerar con la pirotecnia. Eslovaquia no pasó de ser un simple sparring en un entrenamiento. Nada que ver con Croacia, evidentemente.