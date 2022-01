El Elche mide la resaca del supercampeón

Cuatro días después de proclamarse campeón de la Supercopa de España, el Real Madrid visita el Martínez Valero para enfrentarse al Elche en octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro ilicitano, asediado por la covid pero lanzado tras sumar tres triunfos consecutivos, medirá la resaca del conjunto de Carlo Ancelotti, que no podrá contar con Courtois a causa de una indisposición y da descanso a Benzema, de nuevo decisivo en Arabia Saudí para que los blancos alzasen un título que ha disparado la euforia de un vestuario que aspira a plantar batalla en todas las competiciones.

Líder solvente de la Liga, cuya siguiente etapa le deparará otro duelo el domingo con el Elche en el Santiago Bernabéu, e infundiendo de nuevo respeto en Europa, donde le aguarda un cruce apasionante con el PSG, el Real Madrid retoma la asignatura pendiente que tiene con la Copa del Rey, un torneo que en los últimos años le ha provocado más bochorno que placer. Hace un par de semanas, los blancos restañaron la herida que les causó el pasado año el Alcoyano, pero Ancelotti se mantiene en guardia. «Es otra final. Una eliminatoria en una competición que nos hace ilusión, como todas. Estamos preparados y necesitamos estarlo porque el Elche en los últimos tiempos tiene una buena dinámica», avisó el italiano, que adelantó que volverá a disponer «el mejor equipo posible», aunque «considerando el cansancio» de los futbolistas que doblegaron el pasado domingo al Athletic en Riad.

No le queda más remedio. Seis jugadores del Real Madrid rebasan con creces la barrera de los 2.000 minutos desde que la temporada alzó el telón. Dos de ellos tendrán una tregua este jueves. Se trata de Courtois y Benzema, las figuras más determinantes, junto a Vinicius y Modric, en el arrollador transitar del equipo de Ancelotti. Lo normal sería que el técnico se guardase en la recámara la bala del croata, exprimido a sus 36 años, pero sigue siendo reticente a dosificar al brasileño. «Vinicius tiene que parar cuando lo veamos cansado, cuando no pueda mostrar sus cualidades en el campo o cuando esté lesionado. Darle descanso porque puede pasar que en dos meses pueda estar cansado, no. Cuando esté cansado no va a jugar. Ahora no lo veo cansado. Puede jugar», aseveró en la previa.

Bale vuelve al redil

Las bajas reducen el margen de acción de Ancelotti que, al margen de Courtois y Benzema, lamenta las ausencias de Asensio, Vallejo y Mariano, lesionados, así como la de Carvajal, positivo por coronavirus, y la de Militao, sancionado tras su expulsión en la final de la Supercopa, por lo que completó la convocatoria con Mario Gila, central del Castilla. Recupera en cambio a Bale, que podría volver a defender la elástica del Real Madrid 145 días después de su última aparición en la tercera jornada de Liga frente al Betis. Hazard, inédito en las tres últimas citas, también aspira a salir del ostracismo. Quienes tendrán minutos seguro son Lunin, el portero de la Copa, y Jovic, con la difícil misión de que el ataque no se resienta sin su gran referente.

Las victorias que cosechó frente a Espanyol y Villarreal en las dos últimas jornadas de Liga permiten al Elche concentrar sus fuerzas en un torneo en el que ya ha dejado por el camino a Leioa, Unionistas de Salamanca y Almería. «El caramelo de la Copa del Rey nos apetece a todos», resaltó José Manuel Rodríguez Ortega, asistente de Francisco que dirigirá al cuadro ilicitano este jueves a causa de los positivos del técnico principal y de su segundo, Jaime Ramos.

El coronavirus se ha cebado con el vestuario del Elche, que en los últimos días vio cómo el bicho zarandeaba a Casilla, Piatti, Josema o Pastore. Fidel y Palacios, que también sufrieron el patógeno, ya se reincorporaron al trabajo, pero el Elche ha tenido que preparar el partido bajo mínimos porque a esos contratiempos hay que añadir que Bigas y Roco están lesionados, mientras que Iván Marcone y Lucas Boyé permanecieron entre algodones. Además, Benedetto, que llegó con el cartel de estrella, ha abandonado el club para regresar a Argentina, sin haber respondido a las expectativas que levantó su fichaje. Pese a ello, los ilicitanos prometen guerra. «Le pondremos las cosas muy difíciles al Real Madrid», alertó su entrenador de circunstancias.