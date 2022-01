Ancelotti: «No ha pasado nada con Hazard y Bale, simplemente hay competencia»

Los nombres de Gareth Bale y Eden Hazard acapararon el protagonismo en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al duelo copero con el Elche. Ni el galés ni el belga han tenido el rol que se presupone por su calidad, pero el preparador atribuye únicamente su ostracismo a los problemas físicos por los que han atravesado y a la profundidad de la plantilla que tiene a su disposición. «No hay algo raro que haya pasado entre nosotros. Simplemente hay competencia y el entrenador, en cada partido, elige a los mejores para ganar. No ha ocurrido nada de particular, solo lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia. Tú hablas de Hazard o Bale, pero yo te puedo hablar de Nacho, Marcelo, Ceballos, Isco o Jovic, que son jugadores con muchísima calidad a los que les pasa lo mismo que a Bale y Hazard», aseveró.

«Los dos han tenido muchos contratiempos, por lesiones, por problemas. Bale ha vuelto después de mucho tiempo. Hazard hace un mes y medio que desde el punto de vista está bien», repasó Ancelotti, que eludió pronunciarse sobre la situación del belga, cuando algunas fuentes apuntan que podría meditar una salida del Real Madrid. «Él sigue siendo jugador del Real Madrid, se está entrenando, está focalizado en las competiciones que tenemos y no tenemos que pensar en otra cosa», indicó Ancelotti. «No quiero darle consejo a Hazard porque tiene el carácter y la experiencia para elegir lo mejor para él», agregó el italiano, que mostró su esperanza de que tanto Bale como Hazard adquieran mayor protagonismo en lo que resta de curso. «La calidad que tienen los dos nos podría ayudar más. Solo ha pasado la primera parte de la temporada, no han tenido oportunidad de ayudar mucho al equipo por las lesiones. Ojalá que la segunda parte sea mejor», comentó.

Ancelotti rompió una lanza por el vestuario cuando se le cuestionó sobre si estaría más cómodo en caso de que alguno de los futbolistas que no está entrando en sus planes se marchase en el mercado invernal. «La gestión de esta plantilla no es complicada porque los jugadores son muy serios, profesionales y el ambiente es muy bueno. No he tenido problema con nadie y no lo voy a tener porque la profesionalidad que tienen es muy alta», defendió.

«Es otra final»

Puso en valor Ancelotti al Elche, su rival de este miércoles en el Martínez Valero y al que volverá a confrontar el domingo en Liga, aunque en el Santiago Bernabéu. «Es otra final, una eliminatoria en una competición que nos da mucha ilusión. Estamos preparados y lo necesitamos porque el Elche tiene una buena dinámica, ha ganado siete de los últimos diez partidos. Tenemos que prepararlo bien», dijo Ancelotti, que adelantó que Courtois no podrá ser de la partida. «Está indispuesto, no es un contratiempo serio. Es una indisposición para unos días. Por cuestión de privacidad no puedo decir lo que pasa, pero pienso que estará para el domingo», señaló sobre el cancerbero.

Como no podía ser de otra manera, Ancelotti abrió su intervención recordando a Gento, fallecido el martes a los 88 años. Incidió que fue «una figura irrepetible que se quedará para siempre en nuestros corazones». De la Galerna del Cantábrico, destacó su «humildad» y que era «una persona muy sencilla».

Descartó que Vinicius necesite descanso, pese al elevado kilometraje que acumula el extremo brasileño. «Yo creo que Vinicius tiene que parar cuando lo veamos cansado, cuando no pueda mostrar sus cualidades en el campo o cuando esté lesionado. Darle descanso porque puede pasar que en dos meses pueda estar cansado, no. Cuando esté cansado no va a jugar. Ahora no lo veo cansado. Puede jugar», atajó.

Y subrayó que podrá un equipo de garantías para encarar al Elche. «Pensamos en el partido de mañana. Es una eliminatoria, queremos seguir y voy a meter el mejor posible, considerando el cansancio de algunos jugadores. No voy a pensar en el partido del domingo porque es el mismo equipo pero otra competición. El objetivo mañana es ganar la eliminatoria», cerró.