Ancelotti: «El calendario es un sinsentido, los que lo hacen deben despertar» «Hazard e Isco han ganado el partido que me ha hecho más feliz y eso tiene un significado», destacó el técnico italiano tras la remontada del Real Madrid en Elche

Carlo Ancelotti aprovechó la coyuntura favorable de la victoria heroica del Real Madrid en la prórroga de Elche para alabar a sus jugadores, en especial a los goleadores Isco y Hazard, y quejarse de un calendario que considera un «sinsentido». Sufrió pero respiró cuando su equipo selló el billete para cuartos de final de la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebra este viernes en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas.

«Isco y él han ganado el partido. Tiene un significado. Puede que debieran jugar más. El pasado es pasado. Puedo contar con ellos, eso lo sé. Es el partido que me ha hecho más feliz. Tengo un plantilla extraordinaria. Su profesionalidad está ahí. La relación es con las personas que juegan al fútbol», afirmó, agradecido, el técnico italiano.

«Les dije a mis jugadores que podía ser muy largo, que había que ser listo para todo. Todo se nos complilcó pero con 10 ha salido el carácter de esta plantilla», se felicitó Carletto.

¿Las dos jugadas polémicas?: «Marcelo me ha dicho que no toca al rival. Era una decisión muy difícil, como la del final. Creo que era falta clara, pero son decisiones complicadas. Tengo que creer a mi capitán, pero no vi la repetición». Dicho lo cual, alabó también a uno de sus capitanes. «Marcelo ha cumplido en todos los sentidos. En ataque ha generado peligro con Vinicius. En defensa ha estado bien. Puedo contar con él».

Se le preguntó por la cita de cuartos, en la que debido a los compromisos de selecciones Sudamérica podría perder a los brasileños Vinicius, Casemiro y Rodrygo y al argentino Valverde. «¿Qué puedo decir? El calendario es un sinsentido. Tiene que cambiar, deben despertar lo que lo hacen», espetó Ancelotti.