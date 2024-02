Montse Tomé confía en el bloque continuista para lograr el billete a los Juegos

Montse Tomé presenta este jueves la lista de convocadas a para los dos duelos que se disputarán en La Cartuja de Sevilla los días 23 y 28 de febrero. La seleccionadora asturiana se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera, ya que la selección española femenina de fútbol se juega su participación a los Juegos Olímpicos de París en la final de la Liga de Naciones.

Tal y como se prevé, no entrarán en la convocatoria las azulgrana Patri Guijarro ni Claudia Pina, ambas en gran estado de forma con el Barça, pero que no tienen previsto regresar hasta que no haya cambios más significativos en la Federación Española de Fútbol pese a la incorporación a finales de año de Markel Zubizarreta, arquitecto del Barça bicampeón de Europa, como director deportivo del ente federativo. Las dos forman parte de 'las 15 rebeldes' que renunciaron a jugar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que logró la España femenina este pasado verano.

Se espera que la seleccionadora no presente grandes novedades y repita un bloque continuista en el que habrá alguna baja significativa como Alexia Putellas y Tere Abelleira al seguir arrastrando lesiones. En la portería,Cata Coll y Misa Rodríguez seguirán a falta de saber quién será la tercera guardameta. En cuanto a la defensa, Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Battlle e Ivana Andrés también está previsto que se mantengan. Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro y The Best, está claro que no puede faltar en la convocatoria. Athenea del Castillo, Salma Paralluelo, Eva Navarro o Mariona Caldentey se prevé que sean fijas dentro de las convocadas en las posiciones de arriba. Del mismo modo, se espera que Jenni Hermoso sí que aparezca en la lista, ya que está haciendo una gran temporada en México con el Tigres, equipo al que recaló procedente del Pachuca tras la victoria en el Mundial.

Dos partidos que serán decisivos para las campeonas del mundo. España se medirá a Países Bajos en las semifinales de la Liga de Naciones. En el caso de ganar este partido, España se aseguraría el billete a los Juegos de 2024. Tras el choque, las campeonas del mundo lucharán, o bien por ser las ganadoras de esta competición o por el tercer puesto. La otra semifinal la disputarán Francia y Alemania.