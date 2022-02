La UD Las Palmas no tiene excusas: camina o revienta fútbol Los amarillos reciben al Lugo este sábado (20.00 horas) con la necesidad imperiosa de lograr una victoria para seguir soñando con la pelea por los puestos de promoción de ascenso

Sin tiempo para lamentaciones y con la obligación certera de tener que levantarse ya. El calendario no da tregua y los sueños se pueden esfumar de manera inmediata con un nuevo tropiezo. Es ahora o nunca. Y solo vale la victoria. No hay espacio para excusas. La plantilla se señala culpable de la mala racha y de la situación del equipo.

Urgen los tres puntos. No se puede seguir fallando. Pimienta o revienta. No hay más. El técnico llegó para dar un plus de competitividad al combinado amarillo y, de momento, sus números son preocupantes. Nadie está cómodo con la situación de una Unión Deportiva con plantilla para plantar batalla a los gallitos de la categoría y que, en cambio, sucumbe como una gacela ante hienas.

«Ha sido una semana complicada, una de las más complicadas de la temporada. No estamos donde todos creíamos que íbamos a estar a estas alturas. Deseamos que llegue el sábado para ganar y enganchar a la gente, que es lo que queremos» , dejó claro Jonathan Viera en sala de prensa. Y cuando habla sin tapujos el capitán todo cobra más sentido. Es por ello que llegó la hora de cortar semejante descalabro.

Asimismo, Pimienta llegó como revulsivo y la vida sigue igual en la UD, que continúa errando como siempre y desperdiciando ocasiones importantes para meterse en la pelea por los playoffs de ascenso.

Atesora cuatro encuentros ya a sus espaldas como entrenador de Las Palmas y solo ha sumado cuatro puntos. O sea, traduciendo, un solo triunfo, otro empate y dos derrotas, una de ellas muy dolorosa en casa. Son números que, todo sea dicho, tampoco respaldan la decisión del cese de Pepe Mel, por lo que el catalán necesita los tres puntos como el comer.

Además, la estadística sonríe a la UD y parece maldita para un Lugo que acude a una de las plazas que peor se le dan en LaLiga SmartBank, donde únicamente ha sumado dos puntos en seis desplazamientos en el fútbol profesional para medirse a Las Palmas.

Con todo, Pimienta tiene mucho en juego en un momento decisivo del calendario, pues lo que viene luego es no apto para cardíacos con Huesca (fuera), Girona (casa) y Valladolid (fuera).

Es por ello que podría hasta agitar el once titular. Seguro volverán Navas y Loiodice tras sanción. Y podría haber más movimientos, con Fabio pidiendo a gritos el sitio de Mfulu y con Rober lejos de su nivel de estrella. Hernani, pese al fallo clamoroso en La Romareda, podría colarse de inicio. Tendrá ganas seguro de reivindicarse. Y no hay mejor escenario.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Raúl; Lemos, Navas, Eric Curbelo, Cardona; Fabio, Enzo Loiodice, Kirian; Hernani, Jesé y Jonathan Viera.

Lugo: Whalley; Ricard, Alende, Ros, Canella; Juanpe, Pita, Señé; Lobedenko, Carrillo y Ramos.

Árbitro: Alejandro Quintero (comité andaluz)

20.00 horas, Estadio de Gran Canaria (Movistar LaLiga).