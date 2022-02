Viera: «Juego porque me lo paso bien y cuando no sea así, me iré a casa» El capitán y buque insignia de la UD Las Palmas analiza la situación del equipo, lo que viene, las necesidades del grupo y las posibilidades de pelear por el ascenso a Primera División

Necesita una victoria como el comer la UD Las Palmas este sábado (20.00 horas) contra el Lugo en el recinto de Siete Palmas. Si se quiere pelear por el ascenso a Primera División, los amarillos deben volver ya a la senda de los triunfos. Así lo dejó claro Jonathan Viera, capitán y abanderado del conjunto isleño, en sala de prensa. Y del Gran Canaria, todo sea dicho, no se pueden escapar más puntos.

El mediapunta, además, analizó la situación del equipo tras estas dos derrotas de manera consecutiva, primero ante el Burgos (0-2) y luego contra el Real Zaragoza (2-1), y las posibilidades reales de pelear por la promoción de ascenso hacia la máxima categoría del fútbol español que, de momento, siguen intactas, ya que la Unión Deportiva está a tres puntos del Girona, sexto en la tabla.

«Ha sido una semana complicada, una de las más complicadas de la temporada. No estamos donde todos creíamos que íbamos a estar a estas alturas. Deseamos que llegue el sábado para ganar y enganchar a la gente, que es lo que queremos», expuso el mediapunta de La Feria.

«Hay diferencias. Pepe trabajaba de una manera y Pimienta de otra. En la tabla, seguimos igual. Las sensaciones no son buenas. Ese es el principal problema. Puedes no estar consiguiendo el objetivo, pero tener buenas sensanciones, pero no está siendo así. Contra el Burgos no fue tan mal, pero contra el Zaragoza sí», analizó Jonathan en sala de prensa.

«No se nos pueden escapar más puntos en casa. Siempre hemos sido fuertes en casa y llevamos tiempo sin hacerlo. Necesitamos ganar por nuestra gente, que está sufriendo, para que crean. Todo es posible y hay muchos puntos en juego. El partido del sábado es vital para nosotros, todo pasa por ahí», comentó el capitán en relación a la importancia de convertir el Gran Canaria en un fortín.

«Fuera de casa se nos ha dado siempre mal, así en mis tres etapas. Lo suplimos siendo fuertes en casa, pero el problema es que en estos dos últimos meses nos está mermando el no sacar los tres puntos en el Gran Canaria. Es una pena, tenemos un equipo joven y si nos metemos arriba, podemos hacer cosas importantes. Pero o empezamos a ganar ya o no nos va llegar», dijo sin tapujos.

«El fútbol evoluciona y yo me tengo que adaptar a los nuevos tiempos. Cada vez disfruto menos en el campo y hay más presión. Yo juego porque me lo paso bien y cuando no sea así, levantaré la mano y me irá a casa. De momento estoy bien, yo no estoy aquí para sufrir», aseveró el talentoso jugador.

En tanto en cuanto al mal nivel del equipo, fue autocrítico. «Los culpables somos los jugadores. Igual que cuando ganamos, somos nosotros. Buscar culpables en el club o entrenador es de gente mediocre. Y aquí no hay gente mediocre. Somos nosotros los únicos culpables y los que podemos cambiar la situación. A final de año se analizará dónde estaba el fallo, pero ahora somos nosotros», aclaró.

«Sobre mi posición en el campo debo encontrar la zona. E intentado cambiar las cosas cuando salen mal y voy a seguir intentándolo. Confío en que podemos hacerlo y meternos arriba», continuó Viera.

«El presidente vino a dar ánimos y a mostrarnos que confía en nosotros. Lo conozco de hace muchos años y es la vez que más positivo le he visto. Eso es bueno porque hay una plantilla muy joven y si se crea tensión con el club, no favorece a nadie», concluyó el atacante.