El canario Abián Santana, a un paso de coronarse

Tras sumar dos segundos puestos el pasado fin de semana en el circuito de Jerez Ángel Nieto, el grancanario Abián Santana está a un paso de ganar la European Kawasaki ZCup. Piloto equipo Bermodel Racing, con la dirección técnica de Alberto Simnovec, es el líder de la categoría después de quedar segundo en las dos carreras programadas en la pista gaditana. Lidera la clasificación general con 78 puntos, aventajando en 7,5 puntos a Gabriel Durán, de Centro Moto, y Javier Valera, de Racing For Albacete, por lo que a Santana le basta un segundo puesto y que ninguno de sus perseguidores gane en Cheste para terminar alzándose con el título en Valencia en el último fin de semana de noviembre.

Las altas temperaturas en Cádiz y unos problemas con la Kawasaki en la segunda carrera dificultaron el ritmo del piloto de Ingenio en las dos pruebas de Jerez. «En los libres del viernes rodé muy bien, consiguiendo el mejor tiempo en dos ocasiones por la mañana. Como conocía el circuito y había entrenado unos días antes, decidí no forzar físicamente y la moto por la tarde evitando las altas temperaturas de la pista. El sábado en la cromo logré hacer pole, pero me retiré antes de tiempo y a falta de diez minutos me quitaron la primera posición», recordó.

Dificultades en las dos carreras

Saliendo desde la segunda línea, y con más de 35 grados en el asfalto, Abián consiguió adelantar y colocarse primero en las primeras seis vueltas, pero finalmente cedió la victoria. «El que me perseguía tenía más ritmo que yo, y no pude aguantar», reconoce. Peor fue el arranque de la segunda carrera, en la que cedió hasta la quinta plaza. «A falta de siete vueltas, cuando iba cuarto hubo un accidente y con bandera roja se paró la carrera. Para colmo, al llegar a talleres la moto se me calentó y comenzó a echar agua, momento en el que temí no volver a pista. Pero gracias al trabajo de Bermodel pude volver a la carrera y terminar en segunda posición», afirma Santana satisfecho, confiado en conseguir ser el primer canario que consigue la Copa Kawasaki.

Las cuentas claras para ganar

«Necesito ganar la carrera o una segunda posición y que los que me siguen en la clasificación con 8 puntos menos no ganen. Después de las carreras del fin de semana estoy a un paso del título, pero no me quiero confiar. Conozco el circuito de Valencia, de hecho allí conseguí ser subcampeón del mundo con la R6 en 2015, pero sé que todo estará muy igualado hasta el final», asevera agradeciendo el trabajo de Alberto Simnovec y Bermodel Racing.

