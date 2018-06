$!Abián Santana, presente en la tragedia en Montmeló

El motociclismo se sobrecogió ayer por el piloto catalán Andreas Pérez, de 14 años, quien sufrió un accidente en el Circuito Barcelona-Catalunya en Montmeló mientras participaba en el Mundial júnior de velocidad, en la categoría de Moto3. El joven falleció este lunes tras no superar las graves heridas del accidente.

Bandera roja

En Montmeló se encontraba el piloto grancanario Abián Santana, que participa (vea el vídeo) en la European Kawasaki Z Cup. Tras solo poder hacer un sexto puesto en la primera jornada tras caerse cuando iba líder, Santana supo del accidente de Andreas Pérez después de que su prueba de ayer se suspendiese por seguridad debido a la lluvia. «El accidente se produjo antes de nuestra carrera y no nos dijeron nada de lo que había sucedido para que no nos condicionase. Sin embargo, sabíamos que algo no iba bien cuando vimos el helicóptero y como se lo llevaban del circuito. Al final conocimos todo cuando en la séptima vuelta sacaron la bandera roja y suspendieron la carrera», aseveró Abián.