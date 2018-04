Abián Santana vuelve entre los mejores

Con menos rodaje y experiencia en la categoría con la montura que el resto de los pilotos, Santana partía en la sexta posición tras la calificación del sábado. Sin embargo, el grancanario a pesar de no dominar como el resto la Kawasaki, fue escalando posiciones durante la carrera y cerca estuvo de conseguir la victoria en su estreno en la categoría en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia.

«Estoy muy satisfecho por el resultado para ser mi debut en la competición. Aunque no fui tan rápido como me gustaría, pues en las curvas iba más lento que el resto, al final pude terminar en segunda posición, y con opciones de ganar la carrera hasta el final», afirma Santana, que finalizó a 1.759 segundos de Joan Sardanyons, todo un veterano de la competición monomarca, en la que los pilotos tienen su propio espacio dentro del Paddock Kawasaki y donde se prima la igualdad mecánica entre los 30 participantes con monturas en las mismas condiciones.

Margen de mejora

«Lástima que en una de las curvas tumbé demasiado y rocé la palanca de cambios y se me desconectó el motor, lo que me hizo perder tiempo. A pesar de ello tuve opciones de adelantar al ganador hasta el final porque llevaba buen ritmo», manifiesta Santana, que espera que la primera carrera le ayude a seguir evolucionando y mejorando su adaptación a la Kawasaki.

«Aunque todos tenemos la misma montura, yo parto en desventaja porque no puedo entrenar en los circuitos como el resto al vivir en la isla. Estoy contento con el resultado en la primera prueba para las condiciones en las que he preparado la carrera, pero puedo dar más en las próximas citas. Estar entre los primeros supone un empujón anímico y de confianza de cara al futuro. Me tengo que quedar con que tuve opciones de ganar hasta el final, por lo que con más rodaje puedo aspirar a ganar carreras», afirma ambicioso el piloto asistido por Bermodel, subcampeón de Europa de Supestock600 hace tres temporadas.