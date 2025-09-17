Salvó y el nuevo Granca: «Creo que este año se podrá ver un juego más rápido»

El alero catalán del Dreamland Gran Canaria destaca el trabajo para ajustar las piezas durante la pretemporada | El combinado claretiano se verá las caras con el La Laguna Tenerife este jueves (18:30 horas) en el Gran Canara Arena

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria prosigue avanzando en su puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al arranque de la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL), que tendrá lugar ante el Real Madrid, el vigente campeón de la máxima competición nacional, el próximo 5 de octubre, a partir de las 11:30 horas, en el Movistar Arena.

Tras caer ante las escuadras italianas Olimpia Milán (91-64) y Dinamo Sassari (90-87) en el 15º International Basketball Tournament-City of Cagliari el primer fin de semana de septiembre e imponerse al Río Breogán (90-93) y al Surne Bilbao Basket (89-85) en el Torneo As Burgas Basket Cup el pasado fin de semana, el combinado claretiano se enfrentará al La Laguna Tenerife este jueves, a partir de las 18:30 horas en el Gran Canaria Arena, en el primer duelo de la Copa Canaria 2025 organizada y ofrecida en directo por la Televisión Canaria, mientras que el duelo de vuelta será este domingo con nuevo horario (pasa de las 12:30 horas a las 17:00 horas) en el pabellón Santiago Martín de La Laguna.

Asimismo, el Granca finalizará la pretemporada con un último envite frente al Coviran de Jovan Kljajic en Granada el jueves 25.

En este sentido, el alero catalán Miquel Salvó, quien cumplirá su quinto ejercicio defendiendo la camiseta amarilla, asegura que «veo a los compañeros bien, adaptándose. Esperemos que Braian (Angola) vuelva lo antes posible para estar todos y trabajar todos juntos. Creo que estamos dando pasos hacia delante, pero aún queda. Estamos lejos de donde queremos estar. Sabemos que este es el camino y seguimos trabajando duro».

«Podemos mejorar en todo lo táctico, como es obvio en pretemporada. Tenemos margen de mejora. Los nuevos tienen que saberse todas las jugadas y las normas defensivas. Estamos corriendo más. Hoy en día, los equipos están jugando a un ritmo más elevado. Con respecto a nosotros, creo que este año se podrá ver un juego más rápido», argumentó en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria.

En referencia al derbi canario, Salvó comentó que «queremos ganar, como en todos los partidos de pretemporada, pero siendo conscientes de que son partidos de pretemporada. El derbi siempre es el derbi y ambos queremos ganar», al tiempo que agregó que «ninguno de los dos equipos estamos al 100%. Nos tienen que servir para dar pasos hacia delante y para llegar lo mejor posible al primer partido de la temporada».

Cuestionado por su quinto año en la isla, el exterior internacional explicó que «me encuentro muy bien, contento e ilusionado con energías renovadas, como si fuese mi primer año aquí. Creo que este año nos lo vamos a pasar muy bien».