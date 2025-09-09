El Granca ya conoce todos sus horarios y fechas ACB: el estreno ante el Real Madrid será el domingo 5 de octubre El Dreamland ya conoce al detalle su hoja de ruta en la Liga Endesa, iniciando su andadura ante el equipo blanco a las 11:30 horas | El sábado 11 de octubre, a las 19.00 horas, será el arranque en casa ante el Unicaja Málaga

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 13:32 | Actualizado 14:03h.

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) el calendario de competición ha dado a conocer este miércoles las fechas y horarios definitivos de la campaña 25-26, que en el caso del Dreamland Gran Canaria arrancará el domingo 5 de octubre, a partir de las 11:30 horas, con la visita al Real Madrid, el vigente campeón de liga y que tendrá al seleccionador Sergio Scariolo como nuevo inquilino de su banquillo.

El itinerario de los isleños también promete en su estreno en casa, ya que el equipo dirigido por el esloveno Jaka Lakovic tendrá como siguiente rival al Unicaja Málaga el sábado 11 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena. Nada más y nada menos que el vigente campeón de la Supercopa, de la Copa del Rey y de la Basketball Champions League (BCL), la competición que abordará este año precisamente el conjunto claretiano.

Por otro lado, el primer derbi isleño frente a La Laguna será en el Pabellón Santiago Martín el domingo 28 de diciembre a las 12.00 horas, mientras que la vuelta se celebrará el jueves 14 de mayo a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena.

Cabe recordar que la ACB comunicó hace unas semanas que la primera vuelta, que decidirá los participantes de la Copa del Rey de Valencia en el Roig Arena, finalizará el 24 y el 25 de enero -el rival amarillo será precisamente el anfitrión Valencia Basket en la isla-, mientras que la fase regular se cerrará el 30 de mayo, dando paso a un Playoff por el título que arrancará el 2 de junio.

Vea aquí el calendario al completo