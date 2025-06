«Me quedo con que otro año más hemos estado en los momentos importantes»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de junio 2025, 17:46 Comenta Compartir

–El Dreamland Gran Canaria finalizó la campaña 2024-2025 como semifinalista de la Copa del Rey, subcampeón de la BKT EuroCup y cuartofinalista en el Playoff por el titulo de la Liga Endesa tras ser eliminado por el Valencia Basket -cerró la fase regular con un balance de 19 victorias y 15 derrotas-. ¿Qué valoración hace?

–Creo que ha sido una de las temporadas más históricas del club a nivel de objetivos, llegando a otra final europea que cuesta muchísimo. Hay mucho trabajo detrás y tenemos que valorarla como tal porque hay muchos equipos que se quedan por el camino. Con todos los hándicaps que tenemos a nivel de viajes y de todo, nosotros estuvimos ahí, jugamos contra un equipo hecho para la Euroliga y creo que su nivel era de Euroliga. Intentamos lucharlo lo mejor posible, pero no nos salieron las cosas. Hay que darle mérito a ellos.

Después llegamos a una semifinal de la Copa, que hacía muchos años que no se conseguía y creo que fue muy especial y muy emotivo, yo lo viví así porque la afición se lo merecía y conseguirlo otra vez en casa fue brutal. La verdad es que uno se emociona pensando en lo que sucedió esos días y fue realmente bonito ver a la afición disfrutar con nosotros.

Por último, el Playoff lo jugamos contra el Valencia, uno de los equipos más en forma de la Liga en el último mes y que ha reventado todos los registros de todas las cosas. Me sabe mal porque por un cuarto en Valencia se nos escapó el partido y ya parece que no pudimos ni competirlo. Creo que los otros tres cuartos estuvimos muy bien, pero ese tercer cuarto nos pasó mucha factura. En casa lo luchamos hasta el final, hasta que nos dio todas las fuerzas. Es mérito suyo que nos ganaron y hay que darle crédito a eso.

–El equipo claretiano se mostró tremendamente sólido en el Gran Canaria Arena en las dos primeras temporadas de Jaka Lakovic en el banquillo. Este tercer curso tuvo diferentes dinámicas durante el curso, con más altibajos y menos solidez en casa. ¿Qué considera?

–También era un equipo en el que se cambiaban muchas piezas importantes. Cambiábamos el base y los dos escoltas. Joe -Thomasson- sí, pero Caleb -Homesley- nunca había jugado en la Liga ACB y eso lleva un proceso. Cambiamos el pívot, son piezas importantes y en posiciones importantes, que eso tiene su proceso de adaptación también. Intentamos ayudarlos lo máximo posible. Ya avisábamos al principio de temporada de que estábamos lejos de nuestro 100%, incluso ganando. Creo que cuando el equipo se acopló y estuvo bien, mostramos un juego muy bonito y pudiendo ganar partidos en la Copa y en las eliminatorias en la EuroCup en campos muy difíciles. Se tiene que ver todo, obviamente tuvimos momentos malos también. Tuvimos la lesión de Carlos -Alocén- y nos vino un base que no había jugado nunca en la ACB como Mehdy -Ngouama-, donde le pedías estar ya al día siguiente en campos como Granada. Luego tiene el tema de que no puede jugar y viene otro base como Ziga -Samar-. Al final, son cosas que se tienen que valorar, que ahora en frío tienes que valorarlo todo. Me quedo con que otro año más hemos estado en los momentos importantes, que creo que es lo importante, estar ahí, luchar por estar arriba y hacer cosquillas a los de arriba, incluso llegando a una final europea que es increíble.

–Cuando equipos como el Baskonia no se clasifica para la Copa del Rey y el UCAM Murcia, vigente subcampeón de la Liga ACB, no lo hace tampoco para la cita copera ni para el Playoff, da más valor a lo que se está consiguiendo durante estás últimas temporadas. Por ejemplo, esta fue la vigésima primera ocasión del Club Baloncesto Gran Canaria en el Playoff en las últimas 25 ediciones, que es una barbaridad. ¿Qué piensa sobre eso y sobre ponerlo en valor?

–A eso me refiero. Me da coraje porque, como dije en el discurso tras el último partido (habló para los aficionados sobre el parqué tras la eliminación ante el Valencia Basket en el Playoff), a veces pecamos de negativos tanto nosotros como la afición, como es normal. Al final, uno es exigente y quiere lo mejor, pero también tenemos que ser realistas. Hemos estado jornadas por delante del Barça, todos los problemas que ha tenido el Barça o el Murcia, que el año pasado llegó a la final, el Baskonia es un equipo de Euroliga que no puede entrar en la Copa, el Manresa que ha estado entre los cinco o seis primeros todo el año y se desploma al final y sale del Playoff... Es muy difícil. Creo que se han visto partidos de todo, en los que los de abajo han ganado al primero, mira el Coruña que desciende ganando al Barça y al Madrid. Bueno, es una infinidad de casos y de motivos que te hacen dar valor a esta temporada. Creo que tiene que ser así, independientemente de los momentos malos, que obviamente todos los equipos tienen. Creo que este equipo se ha levantado otra vez y ha competido por todo.

–Cumplió su cuarto ejercicio en el Dreamland Gran Canaria. Promedió 5,1 puntos, 1,8 rebotes y 5,8 de valoración en los 14 minutos que disputó de media en 36 encuentros en la Liga Endesa, mientras que en la BKT EuroCup aportó 4,9 puntos, 2,4 rebotes y 7,2 de valoración en 14 minutos de media en 25 compromisos. A nivel personal, ¿qué análisis hace de su participación?

–Ya sabes que siempre antepongo el equipo a lo individual. Para mí si el equipo funciona, yo funciono. Obviamente este año he tenido menos minutos de los que me hubiese gustado en ciertos momentos de la temporada, pero si el entrenador decide que es por el bien del equipo, ya sabes que va a misa para mí. Obviamente toca trabajar este verano para volver más fuerte y mejor, y el año que viene si se decide ejecutar ese año opcional, que ya sabes que tengo, pues a seguir como hasta ahora e incluso mejor. Tengo mucha ambición, siento este club como si fuese mío y lo que tenga que ser será.

–Lo cierto es que tiene ese curso adicional más de contrato tras renovar por dos temporadas el pasado verano de 2023, aunque existe una fecha límite para ejecutar la cláusula de corte. En ese sentido, ¿queda Miquel Salvó para rato en la isla?

–Ojalá. Ya sabéis el amor hacia el club, lo orgulloso que estoy de representar estos colores por España y por Europa y los valores del club. Creo que esta base que tenemos es muy importante, obviamente se tienen que hacer cambios y mejoras siempre, pero esto es la clave de todo. Si vemos en los equipos que tienen éxito, son los que hacen algún retoque, jugadores como Joe, Caleb y George -Conditt IV- que vienen aquí y ven lo que hay, que no hacen el tonto o se van por otros sitios que no tienen que irse. Aquí es muy importante transmitirle los valores del club, de la afición, la ética de trabajo de Jaka y enseñarles cosas que nosotros ya tenemos aprendidas de otros años. Creo que esto ha sido la clave de estos años porque el cómputo general de mi paso por aquí para mí es un notable alto, excelente. Vine en un momento en el que en el club había cierto distanciamiento con la afición, unos años difíciles y pusimos al Gran Canaria donde se merecía otra vez, arriba luchando por títulos y por todo. Espero que así sea.

–Usted conquistó la Basketballa Champions League (BCL) con el San Pablo Burgos en las ediciones de 2020 y de 2021. Se está meditando mucho el cambio del Dreamland Gran Canaria de la BKT EuroCup a la BCL y esta semana cocluye el plazo para formalizar la inscripción. Al principio se consideró un torneo 'flojo', pero ahora se está viendo que equipos como el Alba Berlín alemán (ya confirmado) o el Joventut Badalona (lo tiene casi decidido) se pasan al torneo de la FIBA...

–Vemos que la tendencia está cambiando últimamente. Cuando la decisión es 100% del club, se decidirá pronto porque la fecha de decisión es ya -el plazo de inscripción finaliza esta semana-, así que apoyarlos en lo que sea. Me consta que están estudiando bien todas las opciones. Lo que sea será bueno para el club, vemos que están todos los equipos ahí. Hay gente que tendrá la opinión de que el calendario de la Champions es más atractivo y llegas más fresco en ciertos puntos de la temporada, que quizás es cierto. En la EuroCup, mi opinión es que los cuatro que quedamos arriba del todo este año (Hapoel Shlomo Tel Avivi, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket y Bahcesehir College Estambul) tenían un nivel brutal. Quizás en este punto no está la Champions aún, pero sí que es verdad por contra que está llamando últimamente a muchos equipos y la tendencia está cambiando como dije. Hay que valorarlo todo y seguro que lo harán pensando en el club, en la afición y en todo el mundo.